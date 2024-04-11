11 апреля 2024

Путин наградил двух пермяков за хорошую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении россиян Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил плодотворную работу двух пермяков. Вячеславу Бушуеву присвоено почетное звание, а Людмила Хитрова награждена медалью. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный изобретатель РФ“ Вячеславу Бушуеву, главному специалисту группы АО „Уральский научно-исследовательский институт композитных материалов“», — говорится в указе президента.

Менеджер комплекса АЗС по Пермскому краю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Людмила Хитрова награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Пермячка награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также Владимир Путин наградил главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова.

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Президент РФ Владимир Путин отметил плодотворную работу двух пермяков. Вячеславу Бушуеву присвоено почетное звание, а Людмила Хитрова награждена медалью. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. «За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный изобретатель РФ“ Вячеславу Бушуеву, главному специалисту группы АО „Уральский научно-исследовательский институт композитных материалов“», — говорится в указе президента. Менеджер комплекса АЗС по Пермскому краю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Людмила Хитрова награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Пермячка награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также Владимир Путин наградил главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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