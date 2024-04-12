Челябинец купил раритетный самолет, произведенный в США, за 13 млн рублей. Фото

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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Американский самолет челябинцу доставили из Швеции Фото:

Житель Челябинской области купил ретро-самолет 1976 года выпуска, произведенный в США. Судно, на которое челябинец потратил почти 13 млн рублей, доставили из Европы и задекларировали в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Самолет выпущен в 1976 году в США, а куплен уральцем в европейской стране (в Швеции — прим. URA.RU). Стоимость судна составила 11,5 млн рублей, таможенные платежи — почти 1,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Самолет доставили из Швеции в Махачкалу. Там прошел фактический контроль, но декларацию судна оформили сотрудники Уральской электронной таможни в Екатеринбурге. Притом сам импортер в это время находился в Челябинской области, подчеркнули в пресс-службе. Удаленно оформить документы смогли благодаря автоматическим системам.

Самолет доставили из Швеции в Дагестан, удаленно оформили в Екатеринбурге и передали челябинцу
Самолет доставили из Швеции в Дагестан, удаленно оформили в Екатеринбурге и передали челябинцу
За самолет 1976 года выпуска челябинец отдал 11,5 млн рублей и 1,2 млн рублей за таможенный налог
За самолет 1976 года выпуска челябинец отдал 11,5 млн рублей и 1,2 млн рублей за таможенный налог

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Житель Челябинской области купил ретро-самолет 1976 года выпуска, произведенный в США. Судно, на которое челябинец потратил почти 13 млн рублей, доставили из Европы и задекларировали в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Самолет выпущен в 1976 году в США, а куплен уральцем в европейской стране (в Швеции — прим. URA.RU). Стоимость судна составила 11,5 млн рублей, таможенные платежи — почти 1,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Самолет доставили из Швеции в Махачкалу. Там прошел фактический контроль, но декларацию судна оформили сотрудники Уральской электронной таможни в Екатеринбурге. Притом сам импортер в это время находился в Челябинской области, подчеркнули в пресс-службе. Удаленно оформить документы смогли благодаря автоматическим системам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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