Американский самолет челябинцу доставили из Швеции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Челябинской области купил ретро-самолет 1976 года выпуска, произведенный в США. Судно, на которое челябинец потратил почти 13 млн рублей, доставили из Европы и задекларировали в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Самолет выпущен в 1976 году в США, а куплен уральцем в европейской стране (в Швеции — прим. URA.RU). Стоимость судна составила 11,5 млн рублей, таможенные платежи — почти 1,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Самолет доставили из Швеции в Махачкалу. Там прошел фактический контроль, но декларацию судна оформили сотрудники Уральской электронной таможни в Екатеринбурге. Притом сам импортер в это время находился в Челябинской области, подчеркнули в пресс-службе. Удаленно оформить документы смогли благодаря автоматическим системам.

Самолет доставили из Швеции в Дагестан, удаленно оформили в Екатеринбурге и передали челябинцу фото: пресс-служба Челябинской таможни

За самолет 1976 года выпуска челябинец отдал 11,5 млн рублей и 1,2 млн рублей за таможенный налог фото: пресс-служба Челябинской таможни