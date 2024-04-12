Свердловчанин насмерть разбился в ДТП, влетев в опору моста. Фото

12 апреля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Силовики организовали проверку на месте аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 18-м километре трассы между Екатеринбургом и Серовом 49-летний мужчина на автомобиле Lada съехал в кювет и врезался в опору моста. В результате аварии он скончался на месте, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Lada, мужчина 1975 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору моста. В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков», — следует из сообщения. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 18-м километре трассы между Екатеринбургом и Серовом 49-летний мужчина на автомобиле Lada съехал в кювет и врезался в опору моста. В результате аварии он скончался на месте, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Lada, мужчина 1975 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору моста. В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков», — следует из сообщения. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.