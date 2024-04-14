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Ремонт участка дороги Пермь-Кунгур планируют начать 15 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, дорожные работы, трасса м-5, ремонт дороги
Работы по расширению трассы пока не планируются (архивное фото) Фото:

В Пермском крае отремонтируют участок трассы Пермь — Екатеринбург от Кыласово до Кунгура. Начало ремонта запланировано, но 15 мая. Об этом сообщил краевой Минтранс в соцсети «ВКонтакте», отвечая на жалобы пермяков на возникшие весной дефекты на дороге.

«В настоящее время заключен контракт на устройство слоев износа на указанном участке дороги. К работам планируется приступить с 15 мая. При работах по содержанию по мере необходимости на участке проводится ликвидация дефектов покрытия», — сказано в тексте.

Контракт на проведение работ подписали специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье». Также в Минтрансе отметили, что работы по расширению трассы пока не планируются.

Ранее ямы на Пермском тракте парализовали движение авто. Из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта образовалась пробка. В пресс-службе «Уралуправтодора» отметили, что подрядчики неоднократно устраняли возникающие деформации.

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В Пермском крае отремонтируют участок трассы Пермь — Екатеринбург от Кыласово до Кунгура. Начало ремонта запланировано, но 15 мая. Об этом сообщил краевой Минтранс в соцсети «ВКонтакте», отвечая на жалобы пермяков на возникшие весной дефекты на дороге. «В настоящее время заключен контракт на устройство слоев износа на указанном участке дороги. К работам планируется приступить с 15 мая. При работах по содержанию по мере необходимости на участке проводится ликвидация дефектов покрытия», — сказано в тексте. Контракт на проведение работ подписали специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье». Также в Минтрансе отметили, что работы по расширению трассы пока не планируются. Ранее ямы на Пермском тракте парализовали движение авто. Из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта образовалась пробка. В пресс-службе «Уралуправтодора» отметили, что подрядчики неоднократно устраняли возникающие деформации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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