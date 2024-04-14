Ремонт участка дороги Пермь-Кунгур планируют начать 15 мая

Работы по расширению трассы пока не планируются (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Пермском крае отремонтируют участок трассы Пермь — Екатеринбург от Кыласово до Кунгура. Начало ремонта запланировано, но 15 мая. Об этом сообщил краевой Минтранс в соцсети «ВКонтакте», отвечая на жалобы пермяков на возникшие весной дефекты на дороге.

«В настоящее время заключен контракт на устройство слоев износа на указанном участке дороги. К работам планируется приступить с 15 мая. При работах по содержанию по мере необходимости на участке проводится ликвидация дефектов покрытия», — сказано в тексте.

Контракт на проведение работ подписали специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье». Также в Минтрансе отметили, что работы по расширению трассы пока не планируются.

Ранее ямы на Пермском тракте парализовали движение авто. Из-за разрушения переходного участка между дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта образовалась пробка. В пресс-службе «Уралуправтодора» отметили, что подрядчики неоднократно устраняли возникающие деформации.