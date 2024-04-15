ВСУ потеряли почти тысячу солдат за сутки

15 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

За сутки российские системы ПВО сбили 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе боевых действий на Украине за последние сутки потери ВСУ составили до 895 человек. Это следует из ежедневной сводки Министерства обороны России. «Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 895 человек», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Кроме того, на купянском, донецком и авдеевском направлениях ВС РФ улучшили позиции. Отмечается, что за сутки российские системы ПВО сбили 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS. Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчеты БМ-21 «Град» группировки «Центр» поразили реактивными снарядами места дислокации ВСУ и технику противника на авдеевском направлении. Кроме того, разведка при помощи беспилотников выявила значительное скопление украинских сил, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе боевых действий на Украине за последние сутки потери ВСУ составили до 895 человек. Это следует из ежедневной сводки Министерства обороны России. «Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 895 человек», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Кроме того, на купянском, донецком и авдеевском направлениях ВС РФ улучшили позиции. Отмечается, что за сутки российские системы ПВО сбили 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS. Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчеты БМ-21 «Град» группировки «Центр» поразили реактивными снарядами места дислокации ВСУ и технику противника на авдеевском направлении. Кроме того, разведка при помощи беспилотников выявила значительное скопление украинских сил, передает MK.RU.