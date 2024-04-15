На «уральской Рублевке» вымывает плотину — впервые за 16 лет. Видео

В Верхней Сысерти вымывает плотину
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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, канал, город верхняя сысерть, река северный сысерть
Местные жители обнаружили течь в плотине (архивное фото) Фото:

В Верхней Сысерти (Свердловская область) плотина дала течь, и, по словам местных жителей, с каждым днем она становится все больше. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, ситуация не критичная, хоть и неожиданная — в последний раз плотина давала течь в 2008 году.

«Верхняя Сысерть, вымывает плотину, все больше и больше становится ручей. Сейчас работники с бетономешалкой пытаются залить течь», — написал один из подписчиков сообщества «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил видео, на котором видно, как из плотины пробивается небольшой ручей, а у ее подножия образовалась большая лужа.

Протечку дает конструктивная часть, построенная еще в 1851 году, пояснил URA.RU Дмитрий Нисковских. «Повода для переживаний нет. Заказали специальную смесь, которой заполняются полости плотины. Объем протечки уже уменьшился. Сегодня работала еще одна комиссия, в том числе с участием представителей минприроды. Они ведут мониторинг в рамках противопаводковых мероприятий, мы разрабатываем ряд мероприятий по дополнительным инъекциям смеси», — отметил собеседник.

Сысерть носит негласное название «уральской Рублевки» — из-за того, что является излюбленным местом жительства статусных свердловчан. Стоимость земли здесь традиционно выше, чем в других районах.

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В Верхней Сысерти (Свердловская область) плотина дала течь, и, по словам местных жителей, с каждым днем она становится все больше. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, ситуация не критичная, хоть и неожиданная — в последний раз плотина давала течь в 2008 году. «Верхняя Сысерть, вымывает плотину, все больше и больше становится ручей. Сейчас работники с бетономешалкой пытаются залить течь», — написал один из подписчиков сообщества «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил видео, на котором видно, как из плотины пробивается небольшой ручей, а у ее подножия образовалась большая лужа. Протечку дает конструктивная часть, построенная еще в 1851 году, пояснил URA.RU Дмитрий Нисковских. «Повода для переживаний нет. Заказали специальную смесь, которой заполняются полости плотины. Объем протечки уже уменьшился. Сегодня работала еще одна комиссия, в том числе с участием представителей минприроды. Они ведут мониторинг в рамках противопаводковых мероприятий, мы разрабатываем ряд мероприятий по дополнительным инъекциям смеси», — отметил собеседник. Сысерть носит негласное название «уральской Рублевки» — из-за того, что является излюбленным местом жительства статусных свердловчан. Стоимость земли здесь традиционно выше, чем в других районах.
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