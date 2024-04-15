«Коммерсант»: мэр Соликамска Самоуков покинет пост в апреле

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, самоуков евгений
Евгений Самоуков может лишиться своего кресла Фото:

Глава Соликамска Евгений Самоуков может покинуть должность до конца апреля. Об этом говорят источники СМИ.

«Евгений Самоуков может покинуть пост главы. По данным информированного источника, уход может состояться до конца следующей недели — 28 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье». В мэрии на звонок журналистов не ответили.

Ранее источники URA.RU также говорили о возможном увольнении Самоукова весной. Причиной называлась крупная коммунальная авария, которая в декабре оставила жителей города без отопления. Шанс исправиться у мэра был во время выборов президента, но, судя по всему, он им не воспользовался.

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Глава Соликамска Евгений Самоуков может покинуть должность до конца апреля. Об этом говорят источники СМИ. «Евгений Самоуков может покинуть пост главы. По данным информированного источника, уход может состояться до конца следующей недели — 28 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье». В мэрии на звонок журналистов не ответили. Ранее источники URA.RU также говорили о возможном увольнении Самоукова весной. Причиной называлась крупная коммунальная авария, которая в декабре оставила жителей города без отопления. Шанс исправиться у мэра был во время выборов президента, но, судя по всему, он им не воспользовался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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