Челябинские бойцы СВО показали, как тренируются перед штурмом окопа на фронте. Кадрами подготовки от первого лица с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Это видео дает возможность ощутить на себе, как выполняется штурм окопа на фронте. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы каждый вернулся с таких задач живым и здоровым. Доставили парням приборы ночного видения, медикаменты, спальные мешки и термобелье», — рассказал URA.RU Рыжий.
На кадрах бойцы совершают проход по траншеям противника и производят зачистку местности. От первого лица показаны метание гранаты и управление дроном, а за кадром звучат указания и советы инструктора.
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