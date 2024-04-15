Челябинские бойцы СВО от первого лица показали, как тренируются перед штурмом. Видео

Челябинские бойцы СВО сняли на видео свою тренировку штурма окопов

16 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Бойцы записали видео штурма от первого лица Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы СВО показали, как тренируются перед штурмом окопа на фронте. Кадрами подготовки от первого лица с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Это видео дает возможность ощутить на себе, как выполняется штурм окопа на фронте. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы каждый вернулся с таких задач живым и здоровым. Доставили парням приборы ночного видения, медикаменты, спальные мешки и термобелье», — рассказал URA.RU Рыжий. На кадрах бойцы совершают проход по траншеям противника и производят зачистку местности. От первого лица показаны метание гранаты и управление дроном, а за кадром звучат указания и советы инструктора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские бойцы СВО показали, как тренируются перед штурмом окопа на фронте. Кадрами подготовки от первого лица с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Это видео дает возможность ощутить на себе, как выполняется штурм окопа на фронте. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы каждый вернулся с таких задач живым и здоровым. Доставили парням приборы ночного видения, медикаменты, спальные мешки и термобелье», — рассказал URA.RU Рыжий. На кадрах бойцы совершают проход по траншеям противника и производят зачистку местности. От первого лица показаны метание гранаты и управление дроном, а за кадром звучат указания и советы инструктора.