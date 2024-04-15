15 апреля 2024

Челябинские бойцы СВО от первого лица показали, как тренируются перед штурмом. Видео

Челябинские бойцы СВО сняли на видео свою тренировку штурма окопов
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы записали видео штурма от первого лица Фото:
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Челябинские бойцы СВО показали, как тренируются перед штурмом окопа на фронте. Кадрами подготовки от первого лица с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Это видео дает возможность ощутить на себе, как выполняется штурм окопа на фронте. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы каждый вернулся с таких задач живым и здоровым. Доставили парням приборы ночного видения, медикаменты, спальные мешки и термобелье», — рассказал URA.RU Рыжий.

На кадрах бойцы совершают проход по траншеям противника и производят зачистку местности. От первого лица показаны метание гранаты и управление дроном, а за кадром звучат указания и советы инструктора.

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Челябинские бойцы СВО показали, как тренируются перед штурмом окопа на фронте. Кадрами подготовки от первого лица с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Это видео дает возможность ощутить на себе, как выполняется штурм окопа на фронте. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы каждый вернулся с таких задач живым и здоровым. Доставили парням приборы ночного видения, медикаменты, спальные мешки и термобелье», — рассказал URA.RU Рыжий. На кадрах бойцы совершают проход по траншеям противника и производят зачистку местности. От первого лица показаны метание гранаты и управление дроном, а за кадром звучат указания и советы инструктора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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