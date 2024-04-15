Погибшего на СВО пермского танкиста посмертно наградили орденом Мужества

16 апреля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Бойца посмертно представили к почетной награде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Александровском округе Пермского края просились с погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине 49-летним танкистом Сергеем Воронюком. Боец был посмертно награжден орденом Мужества. «Выполняя 1 апреля 2024 года боевое задание, ефрейтор, старший механик-водитель танкового взвода танковой роты Сергей Михайлович Воронюк героически погиб в бою. За проявленные мужество и героизм при жизни награжден медалью „За отвагу“ и медалью Жукова. Посмертно представлен к ордену Мужества», — сообщается на странице администрации Александровского округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что детство и юность бойца прошли в Александровске и Перми. После окончания школы № 6 поступил учиться в Нижнетагильскую школу милиции. С 1994 по 2000 год работал в органах внутренних дел, с 2000 года — на предприятиях Пермского края. На СВО отправился в июле 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Александровском округе Пермского края просились с погибшим в ходе проведения спецоперации на Украине 49-летним танкистом Сергеем Воронюком. Боец был посмертно награжден орденом Мужества. «Выполняя 1 апреля 2024 года боевое задание, ефрейтор, старший механик-водитель танкового взвода танковой роты Сергей Михайлович Воронюк героически погиб в бою. За проявленные мужество и героизм при жизни награжден медалью „За отвагу“ и медалью Жукова. Посмертно представлен к ордену Мужества», — сообщается на странице администрации Александровского округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что детство и юность бойца прошли в Александровске и Перми. После окончания школы № 6 поступил учиться в Нижнетагильскую школу милиции. С 1994 по 2000 год работал в органах внутренних дел, с 2000 года — на предприятиях Пермского края. На СВО отправился в июле 2022 года.