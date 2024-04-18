ФСБ изъяла у тюменца 143 тонны незаконной рыбы из ХМАО и ЯНАО. Фото

18 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Рыба с Севера хранилась на складах в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские сотрудники ФСБ установили и пресекли деятельность мужчины, который привез в Тюмень из ЯНАО и ХМАО 143 тонны рыбы, на которой не было никакой маркировки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций, причастного к приобретению в целях сбыта рыбы без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством. Следствием установлено, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ЯНАО и ХМАО, и хранились на складах, принадлежавших осужденному», — рассказали в ведомстве. Рыба была изъята из незаконного оборота. Ее общую стоимость оценили в 23 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, а суд вынес приговор. Как наказали тюменца не уточняется. Фото: РУФСБ по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские сотрудники ФСБ установили и пресекли деятельность мужчины, который привез в Тюмень из ЯНАО и ХМАО 143 тонны рыбы, на которой не было никакой маркировки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций, причастного к приобретению в целях сбыта рыбы без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством. Следствием установлено, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ЯНАО и ХМАО, и хранились на складах, принадлежавших осужденному», — рассказали в ведомстве. Рыба была изъята из незаконного оборота. Ее общую стоимость оценили в 23 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, а суд вынес приговор. Как наказали тюменца не уточняется.