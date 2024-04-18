ФСБ изъяла у тюменца 143 тонны незаконной рыбы из ХМАО и ЯНАО. Фото

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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыба с Севера хранилась на складах в Тюмени Фото:

Тюменские сотрудники ФСБ установили и пресекли деятельность мужчины, который привез в Тюмень из ЯНАО и ХМАО 143 тонны рыбы, на которой не было никакой маркировки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций, причастного к приобретению в целях сбыта рыбы без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством. Следствием установлено, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ЯНАО и ХМАО, и хранились на складах, принадлежавших осужденному», — рассказали в ведомстве.

Рыба была изъята из незаконного оборота. Ее общую стоимость оценили в 23 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, а суд вынес приговор. Как наказали тюменца не уточняется.

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Тюменские сотрудники ФСБ установили и пресекли деятельность мужчины, который привез в Тюмень из ЯНАО и ХМАО 143 тонны рыбы, на которой не было никакой маркировки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций, причастного к приобретению в целях сбыта рыбы без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством. Следствием установлено, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ЯНАО и ХМАО, и хранились на складах, принадлежавших осужденному», — рассказали в ведомстве. Рыба была изъята из незаконного оборота. Ее общую стоимость оценили в 23 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, а суд вынес приговор. Как наказали тюменца не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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