17 апреля 2024

В ХМАО заходит новая федеральная сеть такси

В Ханты-Мансийске начал работу сервис такси «Ситимобил»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
В Ханты-Мансийске начал работу сервис такси «Ситимобил» Фото:

В Ханты-Мансийске начал работу сервис такси «Ситимобил». О появлении нового перевозчика в городе сообщили в пресс-службе «Ситимобила».

«Привет, Ханты-Мансийск! <…> Теперь у вас есть „Ситимобил“», — говорится в сообщении. В других городах ХМАО появление услуг сервиса пока не анонсировалось.

Конкуренция на рынке может положительно повлиять на качество услуг такси, а также привести к снижению цен на поездки, считает председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. «Это хорошо, что у „Яндекс. Такси“ появились конкуренты. В связи с этим могут временно упасть цены на поездки (у „Яндекс.Такси“)», — рассказал в беседе с URA.RU Попков.

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В Ханты-Мансийске начал работу сервис такси «Ситимобил». О появлении нового перевозчика в городе сообщили в пресс-службе «Ситимобила». «Привет, Ханты-Мансийск! <…> Теперь у вас есть „Ситимобил“», — говорится в сообщении. В других городах ХМАО появление услуг сервиса пока не анонсировалось. Конкуренция на рынке может положительно повлиять на качество услуг такси, а также привести к снижению цен на поездки, считает председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. «Это хорошо, что у „Яндекс. Такси“ появились конкуренты. В связи с этим могут временно упасть цены на поездки (у „Яндекс.Такси“)», — рассказал в беседе с URA.RU Попков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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