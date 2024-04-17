В ХМАО заходит новая федеральная сеть такси

В Ханты-Мансийске начал работу сервис такси «Ситимобил». О появлении нового перевозчика в городе сообщили в пресс-службе «Ситимобила».
«Привет, Ханты-Мансийск! <…> Теперь у вас есть „Ситимобил“», — говорится в сообщении. В других городах ХМАО появление услуг сервиса пока не анонсировалось.
Конкуренция на рынке может положительно повлиять на качество услуг такси, а также привести к снижению цен на поездки, считает председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. «Это хорошо, что у „Яндекс. Такси“ появились конкуренты. В связи с этим могут временно упасть цены на поездки (у „Яндекс.Такси“)», — рассказал в беседе с URA.RU Попков.
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