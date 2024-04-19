Bloomberg: США знали, что Израиль ударит по Ирану

19 апреля 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Израиль мог уведомить США о планах нанести ответный удар по Ирану Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense Стало известно, что Израиль заранее поставил в известность США, что собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие сутки-двое. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах. Конкретных сведений собеседник агентства не привел. Взрыв раздался в городе Исфахан утром 19 апреля. Американские сми сообщили, что речь идет об Израильских ударах. В Израиле заверили, что не целятся в ядерные объекты на территории страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стало известно, что Израиль заранее поставил в известность США, что собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие сутки-двое. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах. Конкретных сведений собеседник агентства не привел. Взрыв раздался в городе Исфахан утром 19 апреля. Американские сми сообщили, что речь идет об Израильских ударах. В Израиле заверили, что не целятся в ядерные объекты на территории страны.