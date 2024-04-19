Bloomberg: США знали, что Израиль ударит по Ирану

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Израиль мог уведомить США о планах нанести ответный удар по Ирану Фото:

Стало известно, что Израиль заранее поставил в известность США, что собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие сутки-двое. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах. Конкретных сведений собеседник агентства не привел.

Взрыв раздался в городе Исфахан утром 19 апреля. Американские сми сообщили, что речь идет об Израильских ударах. В Израиле заверили, что не целятся в ядерные объекты на территории страны.

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Стало известно, что Израиль заранее поставил в известность США, что собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие сутки-двое. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24-48 часов», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники во властных структурах. Конкретных сведений собеседник агентства не привел. Взрыв раздался в городе Исфахан утром 19 апреля. Американские сми сообщили, что речь идет об Израильских ударах. В Израиле заверили, что не целятся в ядерные объекты на территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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