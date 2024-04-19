В Екатеринбурге начался суд между собственниками крупного завода

19 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Бывший гендиректор считает, что совет директоров передал земли неправомерно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство между собственниками Свердловского инструментального завода (СИЗ), сообщили URA.RU в инстанции. Бывший гендиректор Андрей Любаев считает, что совет директоров незаконно передал частному лицу («СЗ „Студия парк“») земельные участки, принадлежавшие предприятию. На выкупленной территории в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина хотят возвести 11 высоток. Земельные участки и здания, принадлежавшие заводу, акционеры СИЗ Вячеслав Медведев, его жена Татьяна Медведева и дочь Наталья Фильченко передали под застройку в марте 2023-го. О том, что мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории СИЗа, URA.RU сообщило за два месяца до этого — в январе. Производственную площадку завода перенесут с Фрунзе, 35а в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство между собственниками Свердловского инструментального завода (СИЗ), сообщили URA.RU в инстанции. Бывший гендиректор Андрей Любаев считает, что совет директоров незаконно передал частному лицу («СЗ „Студия парк“») земельные участки, принадлежавшие предприятию. На выкупленной территории в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина хотят возвести 11 высоток. Земельные участки и здания, принадлежавшие заводу, акционеры СИЗ Вячеслав Медведев, его жена Татьяна Медведева и дочь Наталья Фильченко передали под застройку в марте 2023-го. О том, что мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории СИЗа, URA.RU сообщило за два месяца до этого — в январе. Производственную площадку завода перенесут с Фрунзе, 35а в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.