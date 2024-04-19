В Екатеринбурге начался суд между собственниками крупного завода

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Бывший гендиректор считает, что совет директоров передал земли неправомерно Фото:

В Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство между собственниками Свердловского инструментального завода (СИЗ), сообщили URA.RU в инстанции. Бывший гендиректор Андрей Любаев считает, что совет директоров незаконно передал частному лицу («СЗ „Студия парк“») земельные участки, принадлежавшие предприятию.

На выкупленной территории в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина хотят возвести 11 высоток. Земельные участки и здания, принадлежавшие заводу, акционеры СИЗ Вячеслав Медведев, его жена Татьяна Медведева и дочь Наталья Фильченко передали под застройку в марте 2023-го.

О том, что мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории СИЗа, URA.RU сообщило за два месяца до этого — в январе. Производственную площадку завода перенесут с Фрунзе, 35а в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.

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В Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство между собственниками Свердловского инструментального завода (СИЗ), сообщили URA.RU в инстанции. Бывший гендиректор Андрей Любаев считает, что совет директоров незаконно передал частному лицу («СЗ „Студия парк“») земельные участки, принадлежавшие предприятию. На выкупленной территории в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина хотят возвести 11 высоток. Земельные участки и здания, принадлежавшие заводу, акционеры СИЗ Вячеслав Медведев, его жена Татьяна Медведева и дочь Наталья Фильченко передали под застройку в марте 2023-го. О том, что мэрия Екатеринбурга разрешила строить дома на территории СИЗа, URA.RU сообщило за два месяца до этого — в январе. Производственную площадку завода перенесут с Фрунзе, 35а в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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