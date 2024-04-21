21 апреля 2024

Природнадзор ХМАО обозначил сроки охоты на пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь в ХМАО начнется с 26 апреля
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь
Сезон охоты на пернатую дичь в Югре начнется с 26 апреля Фото:

Сезон охоты на пернатую дичь в Ханты-Мансийском автономном округе стартует уже 26 апреля. Точные сроки природнадзор Югры опубликовал в своем telegram-канале.

«С 26 апреля до 5 мая открыт сезон охоты на водоплавающую дичь в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов. Территории должны быть расположены южнее 61 градуса северной широты», — сообщается в публикации природнадзора. Охотиться разрешено на уток, селезней и гусей, за исключением видов, занесенных в Красную книгу.

В угодьях, расположенных от 61 до 62 градусов северной широты, сезон охоты пройдет с 3 по 12 мая. А на территориях севернее 62 градусов — с 10 по 19 мая.

Самцов глухаря, вальдшнепа и тетерева разрешено отстреливать с 27 апреля по 6 мая в угодьях южнее 61 градуса северной широты. На территориях от 61 до 62 градусов — с 4 по 13 мая, а севернее 62 градуса — с 11 по 20 мая.

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Сезон охоты на пернатую дичь в Ханты-Мансийском автономном округе стартует уже 26 апреля. Точные сроки природнадзор Югры опубликовал в своем telegram-канале. «С 26 апреля до 5 мая открыт сезон охоты на водоплавающую дичь в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов. Территории должны быть расположены южнее 61 градуса северной широты», — сообщается в публикации природнадзора. Охотиться разрешено на уток, селезней и гусей, за исключением видов, занесенных в Красную книгу. В угодьях, расположенных от 61 до 62 градусов северной широты, сезон охоты пройдет с 3 по 12 мая. А на территориях севернее 62 градусов — с 10 по 19 мая. Самцов глухаря, вальдшнепа и тетерева разрешено отстреливать с 27 апреля по 6 мая в угодьях южнее 61 градуса северной широты. На территориях от 61 до 62 градусов — с 4 по 13 мая, а севернее 62 градуса — с 11 по 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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