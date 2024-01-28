Жители ХМАО в 2023 году задолжали более миллиарда рублей за коммуналку

В 2023 году жители ХМАО задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. Об этом рассказала главный судебный пристав Югры Елена Ловандо.
«[В 2023 году] 86 тысяч [исполнительных документов поступило в ФССП] на сумму более миллиарда рублей. И, к сожалению, количество исполнительных документов по сравнению с 2022 годом увеличилось. [Прибавилось] чуть больше трех тысяч, но тенденция практически ежегодная к данной категории задолженности», — рассказала Елена Ловандо во время прямого эфира Центра управления регионом ХМАО.
Приставы взыскали свыше миллиарда рублей с должников. Более половины исполнительных производств окончено.
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