28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Жители ХМАО в 2023 году задолжали более миллиарда рублей за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, коммунальные платежи, квитанция оплаты жкх, тарифы жкх
Судебные приставы ХМАО взыскали с должников более миллиарда рублей Фото:

В 2023 году жители ХМАО задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. Об этом рассказала главный судебный пристав Югры Елена Ловандо.

«[В 2023 году] 86 тысяч [исполнительных документов поступило в ФССП] на сумму более миллиарда рублей. И, к сожалению, количество исполнительных документов по сравнению с 2022 годом увеличилось. [Прибавилось] чуть больше трех тысяч, но тенденция практически ежегодная к данной категории задолженности», — рассказала Елена Ловандо во время прямого эфира Центра управления регионом ХМАО.

Приставы взыскали свыше миллиарда рублей с должников. Более половины исполнительных производств окончено.

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В 2023 году жители ХМАО задолжали более миллиарда рублей за коммунальные услуги. Об этом рассказала главный судебный пристав Югры Елена Ловандо. «[В 2023 году] 86 тысяч [исполнительных документов поступило в ФССП] на сумму более миллиарда рублей. И, к сожалению, количество исполнительных документов по сравнению с 2022 годом увеличилось. [Прибавилось] чуть больше трех тысяч, но тенденция практически ежегодная к данной категории задолженности», — рассказала Елена Ловандо во время прямого эфира Центра управления регионом ХМАО. Приставы взыскали свыше миллиарда рублей с должников. Более половины исполнительных производств окончено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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