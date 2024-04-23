Челябинский губернатор потребовал обеспечить безопасность на майских праздниках

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День Победы. Челябинск, текслер алексей, празднование 9 мая
Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность участников праздничных мероприятий Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля провел заседание антитеррористической комиссии, на котором потребовал обеспечить безопасность в регионе в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«В ближайшее время нас ожидает ряд значимых событий, мероприятий, в первую очередь, 1 и 9 мая. В этот период в разы возрастает ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты. Необходимо учитывать все риски, весь накопленный опыт. Наша задача — обеспечить полную безопасность для всех участников предстоящих массовых мероприятий, не допустить никаких форс-мажорных ситуаций», — обратился Текслер к участникам заседания.

Помимо этой темы, участники обсудили вопрос антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. Текслер отметил, что в должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях. В регионе 789 организаций готовы принять детей, в том числе 64 загородных лагеря, 712 лагерей с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха и восемь палаточных лагерей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля провел заседание антитеррористической комиссии, на котором потребовал обеспечить безопасность в регионе в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «В ближайшее время нас ожидает ряд значимых событий, мероприятий, в первую очередь, 1 и 9 мая. В этот период в разы возрастает ответственность всех должностных лиц, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и антитеррористической защиты. Необходимо учитывать все риски, весь накопленный опыт. Наша задача — обеспечить полную безопасность для всех участников предстоящих массовых мероприятий, не допустить никаких форс-мажорных ситуаций», — обратился Текслер к участникам заседания. Помимо этой темы, участники обсудили вопрос антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. Текслер отметил, что в должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях. В регионе 789 организаций готовы принять детей, в том числе 64 загородных лагеря, 712 лагерей с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха и восемь палаточных лагерей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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