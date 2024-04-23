Суд отменил приговор екатеринбуржцам, которые довели парня до суицида

Свердловский областной суд отменил приговор Елизавете Овчинниковой, Данилу Пономареву и Эльнаре Абзаловой, которых осудили за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.
«На приговор были поданы жалобы адвокатов, осужденных Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда по процессуальным основаниям», — пояснили в инстанции.
По версии обвинения, фигуранты с марта по май 2021 года преследовали юношу, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Один раз они подожгли квартиру и похитили стиральную машину. В октябре прошлого года их приговорили к 9-11,5 годам лишения свободы.
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