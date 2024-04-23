Суд отменил приговор екатеринбуржцам, которые довели парня до суицида

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Теперь дело будет повторно рассмотрено в Орджоникидзевском райсуде Фото:

Свердловский областной суд отменил приговор Елизавете Овчинниковой, Данилу Пономареву и Эльнаре Абзаловой, которых осудили за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«На приговор были поданы жалобы адвокатов, осужденных Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда по процессуальным основаниям», — пояснили в инстанции.

По версии обвинения, фигуранты с марта по май 2021 года преследовали юношу, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Один раз они подожгли квартиру и похитили стиральную машину. В октябре прошлого года их приговорили к 9-11,5 годам лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отменил приговор Елизавете Овчинниковой, Данилу Пономареву и Эльнаре Абзаловой, которых осудили за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «На приговор были поданы жалобы адвокатов, осужденных Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда по процессуальным основаниям», — пояснили в инстанции. По версии обвинения, фигуранты с марта по май 2021 года преследовали юношу, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Один раз они подожгли квартиру и похитили стиральную машину. В октябре прошлого года их приговорили к 9-11,5 годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...