Суд отменил приговор екатеринбуржцам, которые довели парня до суицида

23 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Теперь дело будет повторно рассмотрено в Орджоникидзевском райсуде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отменил приговор Елизавете Овчинниковой, Данилу Пономареву и Эльнаре Абзаловой, которых осудили за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «На приговор были поданы жалобы адвокатов, осужденных Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда по процессуальным основаниям», — пояснили в инстанции. По версии обвинения, фигуранты с марта по май 2021 года преследовали юношу, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Один раз они подожгли квартиру и похитили стиральную машину. В октябре прошлого года их приговорили к 9-11,5 годам лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил приговор Елизавете Овчинниковой, Данилу Пономареву и Эльнаре Абзаловой, которых осудили за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «На приговор были поданы жалобы адвокатов, осужденных Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Орджоникидзевского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда по процессуальным основаниям», — пояснили в инстанции. По версии обвинения, фигуранты с марта по май 2021 года преследовали юношу, избивали его, прижигали руку сигаретой, угрожали и унижали. Один раз они подожгли квартиру и похитили стиральную машину. В октябре прошлого года их приговорили к 9-11,5 годам лишения свободы.