В Екатеринбурге полыхает частный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 апреля рядом с улицей Миасская, 11 загорелся деревянный дом. Об этом сообщили очевидцы.

«Рядом с улицей Миасская, 11 горит дом. Огнеборцы приехали очень быстро», — сообщает telegram-канал «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 23 апреля рядом с улицей Миасская, 11 загорелся деревянный дом. Об этом сообщили очевидцы. «Рядом с улицей Миасская, 11 горит дом. Огнеборцы приехали очень быстро», — сообщает telegram-канал «Дно Исети». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...