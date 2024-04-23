Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар
В Екатеринбурге вечером 23 апреля рядом с улицей Миасская, 11 загорелся деревянный дом. Об этом сообщили очевидцы.
«Рядом с улицей Миасская, 11 горит дом. Огнеборцы приехали очень быстро», — сообщает telegram-канал «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
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