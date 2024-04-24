Алексей Орлов вернулся из Узбекистана накануне Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, впечатлившись главным парком Ташкента, призвал горожан — если они хотят такое же — поучаствовать в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». До финала осталось несколько дней.

После очередных переговоров Орлов заехал в парк Tashkent City и «получил самые яркие впечатления», отметил он в своем telegram-канале. «На 18 гектарах оборудованы детские и спортивные площадки, фотозоны, велосипедные дорожки, открыты точки общепита. Пространство украшают тысячи деревьев, кустарников и цветов. Уникальности и красоты парку добавляют планетарий и амфитеатр с видом на озеро», — написал Орлов.

«Екатеринбург может иметь такие же парки. И вы знаете, что для этого нужно сделать», — добавил мэр, прикрепив ссылку на страницу с голосованием . Оно завершится 30 апреля.

На благоустройство за федеральные деньги в этом году претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы площадка-победитель получила средства, общая явка должна быть не менее 380 тысяч человек. На данный момент усилиями администрации и ее подрядчиков собрано около 250 тысяч.

Для Орлова принципиально важно показать результат. В прошлом году Екатеринбург уже оставался без финансирования из-за того, что KPI не достигнут.