Мэр дал екатеринбуржцам повод для зависти, вернувшись из Ташкента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, орлов алексей
Алексей Орлов вернулся из Узбекистана накануне Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, впечатлившись главным парком Ташкента, призвал горожан — если они хотят такое же — поучаствовать в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». До финала осталось несколько дней.

После очередных переговоров Орлов заехал в парк Tashkent City и «получил самые яркие впечатления», отметил он в своем telegram-канале. «На 18 гектарах оборудованы детские и спортивные площадки, фотозоны, велосипедные дорожки, открыты точки общепита. Пространство украшают тысячи деревьев, кустарников и цветов. Уникальности и красоты парку добавляют планетарий и амфитеатр с видом на озеро», — написал Орлов.

«Екатеринбург может иметь такие же парки. И вы знаете, что для этого нужно сделать», — добавил мэр, прикрепив ссылку на страницу с голосованием. Оно завершится 30 апреля.

На благоустройство за федеральные деньги в этом году претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы площадка-победитель получила средства, общая явка должна быть не менее 380 тысяч человек. На данный момент усилиями администрации и ее подрядчиков собрано около 250 тысяч.

Для Орлова принципиально важно показать результат. В прошлом году Екатеринбург уже оставался без финансирования из-за того, что KPI не достигнут.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, впечатлившись главным парком Ташкента, призвал горожан — если они хотят такое же — поучаствовать в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». До финала осталось несколько дней. После очередных переговоров Орлов заехал в парк Tashkent City и «получил самые яркие впечатления», отметил он в своем telegram-канале. «На 18 гектарах оборудованы детские и спортивные площадки, фотозоны, велосипедные дорожки, открыты точки общепита. Пространство украшают тысячи деревьев, кустарников и цветов. Уникальности и красоты парку добавляют планетарий и амфитеатр с видом на озеро», — написал Орлов. «Екатеринбург может иметь такие же парки. И вы знаете, что для этого нужно сделать», — добавил мэр, прикрепив ссылку на страницу с голосованием. Оно завершится 30 апреля. На благоустройство за федеральные деньги в этом году претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы площадка-победитель получила средства, общая явка должна быть не менее 380 тысяч человек. На данный момент усилиями администрации и ее подрядчиков собрано около 250 тысяч. Для Орлова принципиально важно показать результат. В прошлом году Екатеринбург уже оставался без финансирования из-за того, что KPI не достигнут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...