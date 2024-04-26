В Кунгуре водитель грузовика насмерть задавил женщину на тротуаре

За рулем грузового автомобиля находился 54-летний водитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) на тротуаре женщина попала под колеса большегруза. От полученных травм она скончалась, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона. ДТП произошло 26 апреля около 16:20 на улице Бачурина.

«Согласно предварительной информации, 54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Dongfeng, допустил наезд на пешехода. Последняя шла по тротуару вдоль проезжей части. От полученных травм женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается», — написано в telegram-канале ведомства.

В полиции организовали проверку. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.