26 апреля 2024

В Кунгуре водитель грузовика насмерть задавил женщину на тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За рулем грузового автомобиля находился 54-летний водитель
За рулем грузового автомобиля находился 54-летний водитель Фото:

В Кунгуре (Пермский край) на тротуаре женщина попала под колеса большегруза. От полученных травм она скончалась, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона. ДТП произошло 26 апреля около 16:20 на улице Бачурина.

«Согласно предварительной информации, 54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Dongfeng, допустил наезд на пешехода. Последняя шла по тротуару вдоль проезжей части. От полученных травм женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается», — написано в telegram-канале ведомства.

В полиции организовали проверку. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре (Пермский край) на тротуаре женщина попала под колеса большегруза. От полученных травм она скончалась, пояснили сотрудники Госавтоинспекции региона. ДТП произошло 26 апреля около 16:20 на улице Бачурина. «Согласно предварительной информации, 54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Dongfeng, допустил наезд на пешехода. Последняя шла по тротуару вдоль проезжей части. От полученных травм женщина скончалась на месте, ее личность устанавливается», — написано в telegram-канале ведомства. В полиции организовали проверку. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...