В элитном челябинском поселке КСП выявила махинации с землей и деньгами

КСП Челябинской области выявила нарушения властей в Новой Кременкуле

Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство элитного поселка Новый Кременкуль Сосновского района под Челябинском необоснованно начисляло себе премии и распоряжалось землей. Такие факты были озвучены на заседании Контрольно счетной палаты региона, сообщили URA.RU в КСП.

«На заседании освещались итоги проверки использования средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Новый Кременкуль. В ходе проверки установлены факты расходования средств с признаками ущерба местному бюджету в результате необоснованных выплат заработной платы и премий, непринятия мер по взысканию задолженности по арендным платежам за пользование земельных участков, оплаты контрактов, по которым объемы выполненных работ не подтверждены данными первичных документов и неправомерной продажи земельного участка без аукциона», — сообщили в КСП.

Помимо этого, выявлены многочисленные нарушения установленных процедур и требований при составлении и утверждении решений о местном бюджете. Также эксперты КСП нашли массу нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и порядка управления и распоряжением имуществом, находящимся в собственности муниципалитета.

По итогам обсуждения члены коллегии обратили внимание вновь избранного главы Нового Кременкуля Сергея Желтова на необходимость устранения выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Желтову рекомендовано провести претензионно-исковую работу по взысканию задолженности, неустоек за использование муниципальных земельных участков, организовать мероприятия по передаче в собственность Сосновского района имущества, не предназначенного для решения вопросов сельского поселения и усовершенствовать муниципальную нормативно-правовую базу в сфере закупок.

Проверка была проведена в рамках заключенного соглашения о передаче на региональный уровень полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Результаты проверок направлены в прокуратуру, Законодательное собрание и губернатору Челябинской области.

На коллегии КСП обсудили результаты проверки в Новом Кременкуле Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области