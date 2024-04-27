Появилось видео с места аварии, в которой разбилась свердловский капитан МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, полиция, гибдд, дпс
Авария произошла 27 апреля Фото:

В соцсетях появились кадры с места аварии на Пермском тракте, в которой погибла капитан полиции Ирина Крючкова. Она с коллегами ехала на вызов в деревню Контугарово.

Крючковой — 43 года, она работала в уголовном розыске. Служебная машина, в которой она находилась, столкнулась с грузовиком. Кадры появились в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

На место аварии выехали руководители областного УГИБДД. «В час беды ее семья не останется наедине с внезапно ворвавшимся горем, будет оказана необходимая помощь», — сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях появились кадры с места аварии на Пермском тракте, в которой погибла капитан полиции Ирина Крючкова. Она с коллегами ехала на вызов в деревню Контугарово. Крючковой — 43 года, она работала в уголовном розыске. Служебная машина, в которой она находилась, столкнулась с грузовиком. Кадры появились в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На место аварии выехали руководители областного УГИБДД. «В час беды ее семья не останется наедине с внезапно ворвавшимся горем, будет оказана необходимая помощь», — сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...