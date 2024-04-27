Появилось видео с места аварии, в которой разбилась свердловский капитан МВД

В соцсетях появились кадры с места аварии на Пермском тракте, в которой погибла капитан полиции Ирина Крючкова. Она с коллегами ехала на вызов в деревню Контугарово.
Крючковой — 43 года, она работала в уголовном розыске. Служебная машина, в которой она находилась, столкнулась с грузовиком. Кадры появились в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
На место аварии выехали руководители областного УГИБДД. «В час беды ее семья не останется наедине с внезапно ворвавшимся горем, будет оказана необходимая помощь», — сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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