На Пермском тракте в ДТП с грузовиком насмерть разбилась капитан полиции

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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
На месте аварии работают силовики Фото:

На трассе между Пермью и Екатеринбургом 27 апреля в ДТП с грузовиком на служебной машине насмерть разбилась 44-летняя капитан полиции Ирина Крючкова. Еще двух силовиков госпитализировали. Они ехали на вызов, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижних Серег поступило в 15:21. Следователь рассказала своим коллегам, что их машина попала в ДТП и срочно требуется неотложка. Следственно-оперативная группа двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами на вызов в деревню Контуганово. Там было совершенно преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). В аварии получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью, наша коллега из службы уголовного розыска, капитан полиции Ирина Леонидовна Крючкова. Искренние соболезнования ее родным и коллективу, в котором она служила», — сказал полковник Горелых. Кроме того, с травмами в больницу доставили водителя служебного автомобиля и следователя.

Представитель свердловского ГУ МВД отмети, что по приказу начальника главка, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, к месту происшествия направляются руководители областного УГИБДД, управления по работе с личным составом и оперативного управления. В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

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На трассе между Пермью и Екатеринбургом 27 апреля в ДТП с грузовиком на служебной машине насмерть разбилась 44-летняя капитан полиции Ирина Крючкова. Еще двух силовиков госпитализировали. Они ехали на вызов, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижних Серег поступило в 15:21. Следователь рассказала своим коллегам, что их машина попала в ДТП и срочно требуется неотложка. Следственно-оперативная группа двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами на вызов в деревню Контуганово. Там было совершенно преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). В аварии получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью, наша коллега из службы уголовного розыска, капитан полиции Ирина Леонидовна Крючкова. Искренние соболезнования ее родным и коллективу, в котором она служила», — сказал полковник Горелых. Кроме того, с травмами в больницу доставили водителя служебного автомобиля и следователя. Представитель свердловского ГУ МВД отмети, что по приказу начальника главка, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, к месту происшествия направляются руководители областного УГИБДД, управления по работе с личным составом и оперативного управления. В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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