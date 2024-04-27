На Пермском тракте в ДТП с грузовиком насмерть разбилась капитан полиции

27 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе между Пермью и Екатеринбургом 27 апреля в ДТП с грузовиком на служебной машине насмерть разбилась 44-летняя капитан полиции Ирина Крючкова. Еще двух силовиков госпитализировали. Они ехали на вызов, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижних Серег поступило в 15:21. Следователь рассказала своим коллегам, что их машина попала в ДТП и срочно требуется неотложка. Следственно-оперативная группа двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами на вызов в деревню Контуганово. Там было совершенно преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). В аварии получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью, наша коллега из службы уголовного розыска, капитан полиции Ирина Леонидовна Крючкова. Искренние соболезнования ее родным и коллективу, в котором она служила», — сказал полковник Горелых. Кроме того, с травмами в больницу доставили водителя служебного автомобиля и следователя. Представитель свердловского ГУ МВД отмети, что по приказу начальника главка, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, к месту происшествия направляются руководители областного УГИБДД, управления по работе с личным составом и оперативного управления. В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Пермью и Екатеринбургом 27 апреля в ДТП с грузовиком на служебной машине насмерть разбилась 44-летняя капитан полиции Ирина Крючкова. Еще двух силовиков госпитализировали. Они ехали на вызов, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Нижних Серег поступило в 15:21. Следователь рассказала своим коллегам, что их машина попала в ДТП и срочно требуется неотложка. Следственно-оперативная группа двигалась с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами на вызов в деревню Контуганово. Там было совершенно преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью). В аварии получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью, наша коллега из службы уголовного розыска, капитан полиции Ирина Леонидовна Крючкова. Искренние соболезнования ее родным и коллективу, в котором она служила», — сказал полковник Горелых. Кроме того, с травмами в больницу доставили водителя служебного автомобиля и следователя. Представитель свердловского ГУ МВД отмети, что по приказу начальника главка, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, к месту происшествия направляются руководители областного УГИБДД, управления по работе с личным составом и оперативного управления. В настоящее время инспекторы устанавливают обстоятельства аварии.