В Челябинске отправили под суд банду наркосбытчиков-иностранцев из 24 человек

В Челябинске завершилось расследование уголовного дела в отношении 24 участников наркосообщества, состоящего из граждан Кыргызтана, Таджикистана и Узбекистана. Разветвленная сеть сбытчиков запрещенных веществ действовала в нескольких регионах РФ. Полицейским удалось изъять свыше семи килограммов героина и метадона, рассказали URA.RU в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
«Установлено, что обвиняемые — граждане Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана — были распределены на две группы, единым руководством которых занимался гражданин Таджикистана 1995 года рождения, проживающий за пределами России. Он обеспечивал поставки крупных партий героина и метадона», — прокомментировали в главке.
Известно, что все фигуранты, задержанные в рамках операции «Нелегальный мигрант», предварительно проходили многоступенчатый инструктаж. Они учились смешивать наркотики с примесями для увеличения прибыли, оборудовать тайники и выявлять возможные факты слежки.
Из незаконного оборота оперативники изъяли более семи килограммов героина и метадона, которые сообщники планировали сбыть. Лидер наркосообщества и двое руководителей структурных групп объявлены в международный розыск. Материалы уголовного дела, возбужденного по нескольким частям статьи 210 УК РФ, направлены в Курчатовский районный суд Челябинска.
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