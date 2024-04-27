Челябинские наркоманы совершили налет на салон красоты

Двое жителей Челябинска совершили разбойное нападение на салон красоты, угрожая работникам ножом. Один из нападавших уже имел срок за наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Днем 27 апреля злоумышленники через окно забрались в помещение салона красоты на улице 40-летия Победы. Их добычей стали золотые украшения стоимостью в 70 тысяч рублей, которые оставили без присмотра. Старший из подельников уже был ранее судим за организацию наркопритонов», — отметили в региональном главке полиции.
Работницы салона застали грабителей на месте преступления и потребовали вернуть украденное. Непрошеные гости начали угрожать женщинам ножом, а затем выпрыгнули в окно. В соседнем дворе их оперативно задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским.
В отделе полиции «Северо-Западный» по Челябинску по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Нападавшие водворены в изолятор временного содержания.
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