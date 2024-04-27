27 апреля 2024

Челябинские наркоманы совершили налет на салон красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Старший из злоумышленников ранее был судим за организацию наркопритонов Фото:

Двое жителей Челябинска совершили разбойное нападение на салон красоты, угрожая работникам ножом. Один из нападавших уже имел срок за наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Днем 27 апреля злоумышленники через окно забрались в помещение салона красоты на улице 40-летия Победы. Их добычей стали золотые украшения стоимостью в 70 тысяч рублей, которые оставили без присмотра. Старший из подельников уже был ранее судим за организацию наркопритонов», — отметили в региональном главке полиции.

Работницы салона застали грабителей на месте преступления и потребовали вернуть украденное. Непрошеные гости начали угрожать женщинам ножом, а затем выпрыгнули в окно. В соседнем дворе их оперативно задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским.

В отделе полиции «Северо-Западный» по Челябинску по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Нападавшие водворены в изолятор временного содержания.

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Двое жителей Челябинска совершили разбойное нападение на салон красоты, угрожая работникам ножом. Один из нападавших уже имел срок за наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Днем 27 апреля злоумышленники через окно забрались в помещение салона красоты на улице 40-летия Победы. Их добычей стали золотые украшения стоимостью в 70 тысяч рублей, которые оставили без присмотра. Старший из подельников уже был ранее судим за организацию наркопритонов», — отметили в региональном главке полиции. Работницы салона застали грабителей на месте преступления и потребовали вернуть украденное. Непрошеные гости начали угрожать женщинам ножом, а затем выпрыгнули в окно. В соседнем дворе их оперативно задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским. В отделе полиции «Северо-Западный» по Челябинску по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Нападавшие водворены в изолятор временного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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