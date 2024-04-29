Мэр Перми рассказал, когда горожане смогут гулять по долине Егошихи

Работы по обустройству пермского парка «Устье Егошихи» завершатся к концу июня

На участке у Средней дамбы строители монтируют балки настила и ограждения пешеходной тропы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инфраструктура для пешеходных прогулок по устью пермской реки Егошихи будет готова к концу июня. К этому времени там должны закончить работы по обустройству первого из трех планируемых природных парков, сообщил в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

«На участке от завода Шпагина до Егошихинского культурно-мемориального парка полностью завершены забивка свай под визит-центр и монтаж каркаса конструкций тропы, ограждения и ступеней. Сейчас идет монтаж настила тропы. Готовность составляет 64%, завершить его планируем до конца мая. Также монтируется каркас визит-центра и ведется установка опор освещения. Полностью закончить работы на данном участке планируем до конца июня», — сообщил глава Перми.

Всего в долине Егошихи запланировано обустройство трех участков. Это природные парки «Устье Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные Казармы». Проект предусматривает экологические тропы со спусками и мостиками, три визит-центра с лекторием и детскими мастерскими, смотровые площадки, места для отдыха с подходом к воде. На земле, расположенной вблизи жилых домов, предусмотрены детские и воркаут-площадки. Срок окончания выполнения работ по благоустройству долины реки — ноябрь 2024 года.