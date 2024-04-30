Свердловчан в мае ждут сюрпризы погоды

В наступившем мае свердловчан ждут дождь, снег и тепло, которое, предположительно, придет в уральский регион со Средиземного моря. О том, какие могут случиться сюрпризы погоды, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«Первая декада, как уже говорилось, будет прохладной и ненастной, с почти ежедневными осадками в виде дождя, временами с мокрым снегом. Вторая половина месяца получше, есть надежда на потепление. Предполагается вынос теплого воздуха со Средиземного моря», — обнадежила метеоролог.
По ее словам, нынешний май совершенно не будет похож на предыдущий, который выдался аномально жарким и засушливым. Галина Шепоренко уверила, что это хорошо. «Есть же пословица: „Май холодный — год хлебородный“. Для природы и людей нынешний май намного лучше, чем тот, что был в прошлом году», — сказала синоптик.
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