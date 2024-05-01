Челябинец в камуфляже разнес машину и избил ее владельца

02 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Мужчина в камуфляже подрался с владельцем автомобиля Фото: Стас Этвеш © URA.RU В микрорайоне Чурилово в Челябинске мужчина в камуфляжной форме разбил автомобиль, стоявший на парковке, а затем избил его владельца. По данным полиции, мужчина задержан и отправлен на освидетельствование на состояние опьянения. «30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения», — цитируют пресс-службу УМВД Челябинска сайт «74.ру». По данным владельцев автомобиля, инцидент произошел во дворе дома №21 по улице Трашутина. Накануне мужчина припарковал автомобиль рядом с пешеходной дорожкой, ведущей в детский сад. Его супруга отмечает, что они постарались максимально освободить проход. Утром соседи рассказали автовладельцам, что их машину разбил мужчина в камуфляжной форме с символикой ЧВК «Вагнер». Когда владелец автомобиля спустился к машине, началась драка. По данным городского МВД, задержанного в данный момент проверяют на причастность к причинению телесных повреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Чурилово в Челябинске мужчина в камуфляжной форме разбил автомобиль, стоявший на парковке, а затем избил его владельца. По данным полиции, мужчина задержан и отправлен на освидетельствование на состояние опьянения. «30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения», — цитируют пресс-службу УМВД Челябинска сайт «74.ру». По данным владельцев автомобиля, инцидент произошел во дворе дома №21 по улице Трашутина. Накануне мужчина припарковал автомобиль рядом с пешеходной дорожкой, ведущей в детский сад. Его супруга отмечает, что они постарались максимально освободить проход. Утром соседи рассказали автовладельцам, что их машину разбил мужчина в камуфляжной форме с символикой ЧВК «Вагнер». Когда владелец автомобиля спустился к машине, началась драка. По данным городского МВД, задержанного в данный момент проверяют на причастность к причинению телесных повреждений.