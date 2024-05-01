Челябинец в камуфляже разнес машину и избил ее владельца

В микрорайоне Чурилово в Челябинске мужчина в камуфляжной форме разбил автомобиль, стоявший на парковке, а затем избил его владельца. По данным полиции, мужчина задержан и отправлен на освидетельствование на состояние опьянения.
«30-летний мужчина доставлен в отдел полиции Тракторозаводский по факту повреждения автомобиля. Сейчас его увезли на освидетельствование на состояние опьянения», — цитируют пресс-службу УМВД Челябинска сайт «74.ру».
По данным владельцев автомобиля, инцидент произошел во дворе дома №21 по улице Трашутина. Накануне мужчина припарковал автомобиль рядом с пешеходной дорожкой, ведущей в детский сад. Его супруга отмечает, что они постарались максимально освободить проход. Утром соседи рассказали автовладельцам, что их машину разбил мужчина в камуфляжной форме с символикой ЧВК «Вагнер».
Когда владелец автомобиля спустился к машине, началась драка. По данным городского МВД, задержанного в данный момент проверяют на причастность к причинению телесных повреждений.
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