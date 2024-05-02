Больше яичных принадлежностей к Пасхе челябинцы стали скупать религиозные свечи

Wildberries: челябинцы планируют отметить Пасху активней других россиян

03 мая 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Религиозные свечи вошли в топ предпочтений челябинцев к Пасхе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинской области к Пасхе значительно увеличили спрос на религиозные свечи. Рост оказался даже большим, чем на яичные принадлежности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, продажи свечей в сравнении с мартом выросли в восемь раз. «Прирост продаж религиозных свечей по отношению к марту составил 700%, или в восемь раз. В то же время увеличение спроса на пищевые красители достигло 432% (в 5,3 раза), на сувенирные яйца — в два раза», — подсчитали для URA.RU в WildBerries. Челябинцы готовятся к празднику. Формы для запекания стали покупать в 3,7 раза больше, чем в марте, посыпки кондитерские — в 2,4 раза. Также спросом пользуются глазурь, смеси для выпечки. Аналитики WildBerries сравнили покупки челябинцев с аналогичными по стране. Выяснилось, что жители региона будут отмечать Пасху активней остальных. В среднем по РФ прирост спроса на религиозные свечи достиг четырех раз вместо семи в Челябинске, яйца сувенирные чаще покупают на 70%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области к Пасхе значительно увеличили спрос на религиозные свечи. Рост оказался даже большим, чем на яичные принадлежности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, продажи свечей в сравнении с мартом выросли в восемь раз. «Прирост продаж религиозных свечей по отношению к марту составил 700%, или в восемь раз. В то же время увеличение спроса на пищевые красители достигло 432% (в 5,3 раза), на сувенирные яйца — в два раза», — подсчитали для URA.RU в WildBerries. Челябинцы готовятся к празднику. Формы для запекания стали покупать в 3,7 раза больше, чем в марте, посыпки кондитерские — в 2,4 раза. Также спросом пользуются глазурь, смеси для выпечки. Аналитики WildBerries сравнили покупки челябинцев с аналогичными по стране. Выяснилось, что жители региона будут отмечать Пасху активней остальных. В среднем по РФ прирост спроса на религиозные свечи достиг четырех раз вместо семи в Челябинске, яйца сувенирные чаще покупают на 70%.