02 мая 2024

Больше яичных принадлежностей к Пасхе челябинцы стали скупать религиозные свечи

Wildberries: челябинцы планируют отметить Пасху активней других россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос по месту для храма Святой Екатерины. Екатеринбург, вера, ставит свечку
Религиозные свечи вошли в топ предпочтений челябинцев к Пасхе Фото:

Жители Челябинской области к Пасхе значительно увеличили спрос на религиозные свечи. Рост оказался даже большим, чем на яичные принадлежности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, продажи свечей в сравнении с мартом выросли в восемь раз.

«Прирост продаж религиозных свечей по отношению к марту составил 700%, или в восемь раз. В то же время увеличение спроса на пищевые красители достигло 432% (в 5,3 раза), на сувенирные яйца — в два раза», — подсчитали для URA.RU в WildBerries.

Челябинцы готовятся к празднику. Формы для запекания стали покупать в 3,7 раза больше, чем в марте, посыпки кондитерские — в 2,4 раза. Также спросом пользуются глазурь, смеси для выпечки.

Аналитики WildBerries сравнили покупки челябинцев с аналогичными по стране. Выяснилось, что жители региона будут отмечать Пасху активней остальных. В среднем по РФ прирост спроса на религиозные свечи достиг четырех раз вместо семи в Челябинске, яйца сувенирные чаще покупают на 70%.

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Жители Челябинской области к Пасхе значительно увеличили спрос на религиозные свечи. Рост оказался даже большим, чем на яичные принадлежности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, продажи свечей в сравнении с мартом выросли в восемь раз. «Прирост продаж религиозных свечей по отношению к марту составил 700%, или в восемь раз. В то же время увеличение спроса на пищевые красители достигло 432% (в 5,3 раза), на сувенирные яйца — в два раза», — подсчитали для URA.RU в WildBerries. Челябинцы готовятся к празднику. Формы для запекания стали покупать в 3,7 раза больше, чем в марте, посыпки кондитерские — в 2,4 раза. Также спросом пользуются глазурь, смеси для выпечки. Аналитики WildBerries сравнили покупки челябинцев с аналогичными по стране. Выяснилось, что жители региона будут отмечать Пасху активней остальных. В среднем по РФ прирост спроса на религиозные свечи достиг четырех раз вместо семи в Челябинске, яйца сувенирные чаще покупают на 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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