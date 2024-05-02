02 мая 2024

МЧС: пик половодья в Пермском крае пройден

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, теплица, паводок, наводнение, парник, потоп, разлив
Затопленным остается один приусадебный участок Фото:

Весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС, на реках наблюдается снижение уровня воды.

«Пики половодья на большинстве рек края отмечались в начале третьей декады апреля, на реках севера края — в конце месяца. 23 апреля сформировался максимальный приток в Камское водохранилище. В настоящее время наблюдается преимущественно понижение уровней воды, — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова. Ее цитирует telegram-канал ведомства.

При этом без подтоплений в регионе не обошлось. До сих пор затопленным остается один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа.

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Весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС, на реках наблюдается снижение уровня воды. «Пики половодья на большинстве рек края отмечались в начале третьей декады апреля, на реках севера края — в конце месяца. 23 апреля сформировался максимальный приток в Камское водохранилище. В настоящее время наблюдается преимущественно понижение уровней воды, — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова. Ее цитирует telegram-канал ведомства. При этом без подтоплений в регионе не обошлось. До сих пор затопленным остается один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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