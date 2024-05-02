МЧС: пик половодья в Пермском крае пройден

Весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС, на реках наблюдается снижение уровня воды.
«Пики половодья на большинстве рек края отмечались в начале третьей декады апреля, на реках севера края — в конце месяца. 23 апреля сформировался максимальный приток в Камское водохранилище. В настоящее время наблюдается преимущественно понижение уровней воды, — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова. Ее цитирует telegram-канал ведомства.
При этом без подтоплений в регионе не обошлось. До сих пор затопленным остается один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Весеннее половодье в Пермском крае пошло на спад. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС, на реках наблюдается снижение уровня воды. «Пики половодья на большинстве рек края отмечались в начале третьей декады апреля, на реках севера края — в конце месяца. 23 апреля сформировался максимальный приток в Камское водохранилище. В настоящее время наблюдается преимущественно понижение уровней воды, — сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова. Ее цитирует telegram-канал ведомства. При этом без подтоплений в регионе не обошлось. До сих пор затопленным остается один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа.