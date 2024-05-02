Свердловчанка отсудила 100 тысяч у перевозчика после падения из автобуса

В Березовском (Свердловская область) местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у перевозчика после полученной травмы из-за падения во время выхода из автобуса. Водитель закрыл двери и начал движение, когда женина не полностью вышла из транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — следует из сообщения. Пострадавшая не могла работать и нуждалась в постоянной помощи, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика.
Суд удовлетворил требования обвинителя частично, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей. «Судебный акт не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
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