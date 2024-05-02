02 мая 2024

Свердловчанка отсудила 100 тысяч у перевозчика после падения из автобуса

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Суд частично удовлетворил требования прокуратуры Фото:

В Березовском (Свердловская область) местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у перевозчика после полученной травмы из-за падения во время выхода из автобуса. Водитель закрыл двери и начал движение, когда женина не полностью вышла из транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — следует из сообщения. Пострадавшая не могла работать и нуждалась в постоянной помощи, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика.

Суд удовлетворил требования обвинителя частично, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей. «Судебный акт не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

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В Березовском (Свердловская область) местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у перевозчика после полученной травмы из-за падения во время выхода из автобуса. Водитель закрыл двери и начал движение, когда женина не полностью вышла из транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — следует из сообщения. Пострадавшая не могла работать и нуждалась в постоянной помощи, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика. Суд удовлетворил требования обвинителя частично, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей. «Судебный акт не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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