Свердловчанка отсудила 100 тысяч у перевозчика после падения из автобуса

03 мая 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Суд частично удовлетворил требования прокуратуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у перевозчика после полученной травмы из-за падения во время выхода из автобуса. Водитель закрыл двери и начал движение, когда женина не полностью вышла из транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — следует из сообщения. Пострадавшая не могла работать и нуждалась в постоянной помощи, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика. Суд удовлетворил требования обвинителя частично, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей. «Судебный акт не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовском (Свердловская область) местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у перевозчика после полученной травмы из-за падения во время выхода из автобуса. Водитель закрыл двери и начал движение, когда женина не полностью вышла из транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — следует из сообщения. Пострадавшая не могла работать и нуждалась в постоянной помощи, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с перевозчика. Суд удовлетворил требования обвинителя частично, взыскав в пользу женщины 100 тысяч рублей. «Судебный акт не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.