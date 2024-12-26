Тюбинг, лыжи или коньки: сколько стоят зимние развлечения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предлагают покататься на горных лыжах за 890 рублей

26 декабря 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

В праздники можно попробовать себя на горных лыжах Фото: Размик Закарян © URA.RU Длинные январские выходные наступят уже совсем скоро, а значит, время выбирать уличные активности. URA.RU подготовило краткий обзор, где можно покататься на тюбинге, коньках или лыжах. Ледовый городок в Историческом сквере Площадка в этом году обосновалась в новом месте: здесь есть елка и ледяные скульптуры, все можно посмотреть бесплатно. А вот за катание придется отдать небольшую сумму — около 100 рублей за один спуск. Колесо обозрения, карусель с лошадками, скамья «Полоз» — по 500 рублей. Парк Маяковского В главном парке города есть три варианта, как провести свободное время. Сначала можно прокатиться на пятиэтажной горке «Т-Банк». В праздники она работает с 11:00 до 21:00. Стоит учитывать, что кассы закрываются за 30 минут до окончания работы горки. Есть взрослые билеты — от 150 рублей за спуск, и детские (от 6 до 13 лет включительно) — 100 рублей один спуск. Тут же за Летним театром есть лыжная база. Протяженность трассы — 2 км, она освещена и подходит как для конькового хода, так и для классического. Комплект на час стоит 350 рублей, три часа — 850, можно взять в аренду на сутки — 2500. Альтернативой лыжам станет каток «Северное сияние», в праздники он работает с 10:00 до 23:00. Для входа нужна карточка, которая стоит 75 рублей. Выход на лед со своими коньками в выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей. Если нужны коньки напрокат, следует накидывать к каждому ценнику еще 400 рублей. При оплате СБП действует скидка в 20%. Каток на Площади 1905 года Попасть на один из самых красивых катков можно бесплатно со своими коньками с понедельника по четверг (в праздники условия распространяются), сеансы проходят в 9:00, 11:30 и 14:00. После вход стоит 300 рублей детский, 600 рублей взрослый. Если нужно арендовать коньки, то с ребенка возьмут 600 рублей, с людей постарше — 900. Горнолыжный комплекс «Уктус» Здесь можно прокатиться на «бубликах», лыжах и сноуборде. Аренда тюбинга обойдется в 450 рублей, подъем на горку — 100 рублей. Горные лыжи с ботинками (взрослые) отдают за 890 рублей, детские — 790. Набор для катания на сноуборде (борд и ботинки) стоит 890 рублей, беговые лыжи — 300. Кроме этого, доступен прокат снегоходов и квадроциклов: пробный заезд длится полчаса, стоимость — 4000 рублей. Площадка возле «Радуга Парк» В парке рядом с торговым центром есть тюбинг-трасса: в праздничные дни за пять спусков нужно заплатить 450 рублей, дополнительно можно взять шлем. Чтобы попасть на площадку, нужно купить специальную карту — за 100 рублей, она является накопительной. Тут же работает каток: с 18:00 до 20:30 дети до 5 лет проходят бесплатно, ребята от 5 до 14 лет платят 250 рублей, взрослые — 300. Аренда коньков оплачивается отдельно, а это 300 рублей в час, плюсом нужен залог (деньги или документы). Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей, а покататься на тюбингах (20 спусков) — 1250 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Длинные январские выходные наступят уже совсем скоро, а значит, время выбирать уличные активности. URA.RU подготовило краткий обзор, где можно покататься на тюбинге, коньках или лыжах. Площадка в этом году обосновалась в новом месте: здесь есть елка и ледяные скульптуры, все можно посмотреть бесплатно. А вот за катание придется отдать небольшую сумму — около 100 рублей за один спуск. Колесо обозрения, карусель с лошадками, скамья «Полоз» — по 500 рублей. В главном парке города есть три варианта, как провести свободное время. Сначала можно прокатиться на пятиэтажной горке «Т-Банк». В праздники она работает с 11:00 до 21:00. Стоит учитывать, что кассы закрываются за 30 минут до окончания работы горки. Есть взрослые билеты — от 150 рублей за спуск, и детские (от 6 до 13 лет включительно) — 100 рублей один спуск. Тут же за Летним театром есть лыжная база. Протяженность трассы — 2 км, она освещена и подходит как для конькового хода, так и для классического. Комплект на час стоит 350 рублей, три часа — 850, можно взять в аренду на сутки — 2500. Альтернативой лыжам станет каток «Северное сияние», в праздники он работает с 10:00 до 23:00. Для входа нужна карточка, которая стоит 75 рублей. Выход на лед со своими коньками в выходные и праздники — 300 рублей взрослый и 200 рублей детский (до 13:00), 350 и 250 рублей (с 13:00 до 16:00), после 16:00 — 500 и 250 рублей. Если нужны коньки напрокат, следует накидывать к каждому ценнику еще 400 рублей. При оплате СБП действует скидка в 20%. Попасть на один из самых красивых катков можно бесплатно со своими коньками с понедельника по четверг (в праздники условия распространяются), сеансы проходят в 9:00, 11:30 и 14:00. После вход стоит 300 рублей детский, 600 рублей взрослый. Если нужно арендовать коньки, то с ребенка возьмут 600 рублей, с людей постарше — 900. Здесь можно прокатиться на «бубликах», лыжах и сноуборде. Аренда тюбинга обойдется в 450 рублей, подъем на горку — 100 рублей. Горные лыжи с ботинками (взрослые) отдают за 890 рублей, детские — 790. Набор для катания на сноуборде (борд и ботинки) стоит 890 рублей, беговые лыжи — 300. Кроме этого, доступен прокат снегоходов и квадроциклов: пробный заезд длится полчаса, стоимость — 4000 рублей. В парке рядом с торговым центром есть тюбинг-трасса: в праздничные дни за пять спусков нужно заплатить 450 рублей, дополнительно можно взять шлем. Чтобы попасть на площадку, нужно купить специальную карту — за 100 рублей, она является накопительной. Тут же работает каток: с 18:00 до 20:30 дети до 5 лет проходят бесплатно, ребята от 5 до 14 лет платят 250 рублей, взрослые — 300. Аренда коньков оплачивается отдельно, а это 300 рублей в час, плюсом нужен залог (деньги или документы). Прокат опоры для катания — 250 рублей в час, защитное снаряжение — 100 рублей. Семья из трех человек может арендовать коньки на час на всех за 1350 рублей, а покататься на тюбингах (20 спусков) — 1250 рублей.