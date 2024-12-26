Десятки человек подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

57 свердловчан подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова
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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Михайлов обвинил организатора в неисполнении договора Фото:

К коллективному иску Роспотребнадзора против организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге присоединились 57 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«57 потребителей уже подали документы в управление Роспотребнадзора, чтобы присоединиться к коллективному иску к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест», — следует из сообщения. РПН будет принимать обращения до 27 декабря.

Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.

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К коллективному иску Роспотребнадзора против организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге присоединились 57 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «57 потребителей уже подали документы в управление Роспотребнадзора, чтобы присоединиться к коллективному иску к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест», — следует из сообщения. РПН будет принимать обращения до 27 декабря. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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