Десятки человек подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

57 свердловчан подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова

26 декабря 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Михайлов обвинил организатора в неисполнении договора Фото: Владимир Андреев © URA.RU К коллективному иску Роспотребнадзора против организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге присоединились 57 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «57 потребителей уже подали документы в управление Роспотребнадзора, чтобы присоединиться к коллективному иску к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест», — следует из сообщения. РПН будет принимать обращения до 27 декабря. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К коллективному иску Роспотребнадзора против организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге присоединились 57 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «57 потребителей уже подали документы в управление Роспотребнадзора, чтобы присоединиться к коллективному иску к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест», — следует из сообщения. РПН будет принимать обращения до 27 декабря. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.