Десятки человек подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

К коллективному иску Роспотребнадзора против организатора сорвавшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге присоединились 57 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«57 потребителей уже подали документы в управление Роспотребнадзора, чтобы присоединиться к коллективному иску к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова ООО «РокФест», — следует из сообщения. РПН будет принимать обращения до 27 декабря.
Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. В свою очередь артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.
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