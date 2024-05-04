В Свердловской области для автобусов закрыли восемь направлений

В Свердловской области из-за экстремальных осадков закрыли движение автобусов по восьми направлениям. В частности, до Екатеринбурга. Список отмененных маршрутов публикует департамент информационной политики Свердловской области.
«В связи с затруднениями движения на федеральных автодорогах закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах: Первоуральск — Ревда, Красноуфимск — Екатеринбург, Ачит — Екатеринбург, Арти — Екатеринбург, Михайловск — Нижние Серги — Екатеринбург, Ревда — Екатеринбург, Дегтярск — Екатеринбург, Дегтярск — Ревда», — говорится в сообщении.
В ГИБДД призывают свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния. А если не получается, то уточнить информацию о том, состоится ли рейс, по телефонам +7 (343) 257-12-60 (Южный автовокзал) и +7 (343) 379-09-09) (Северный автовокзал). Ранее URA.RU сообщало, что из-за закрытия нескольких направлений на вокзалах отменили десятки рейсов. Также были массово задержаны поезда. Подробнее о перекрытиях, авариях и происшествиях, связанных с осадками, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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