Шестилетний мальчик из приемной семьи умер в Нижнем Тагиле

06 мая 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Ребенка госпитализировали в состоянии гипогликемической комы, он скончался, не приходя в сознание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 14 апреля умер шестилетний мальчик из приемной семьи. Новые родственники не знали, что у ребенка был сахарный диабет, рассказала приемная мать погибшего и соседи семьи. Мальчика госпитализировали 13 апреля в состоянии гипогликемической комы, после чего он скончался в больнице. «Он сознание потерял, я вызвала скорую. Он дышал, даже ручками шевелил, когда приехали врачи. Они сказали, что это сахарный диабет, я первый раз об этом услышала», — рассказала приемная мама мальчика Е1.RU. По ее словам, ребенок был изначально очень слабым, а в медицинской карте значилось множество заболеваний. Она отметила, что у мальчика случались психические припадки: он начинал кричать, падал на пол, тряс руками и ногами и просил пить, если ему что-то не нравилось. По словам женщины, успокоить его никак не получалось. Несмотря на проблемы со здоровьем, мать уверяет, что любила ребенка и пыталась вылечить его от всех болезней, однако соседи обвиняют семью в недостаточном уходе за мальчиком. «Мать с отцом злоупотребляли алкоголем, а ребенка часто оставляли одного дома. Мальчика наказывали едой, он был очень замкнутый», — рассказала порталу соседка семьи Ольга. Еще одна соседка заявила, что ребенка однажды привели в садик со множественными ранами — его голова была в порезах, а приемная мать мальчика заявила, что травмы появились из-за рухнувшей двери душевой кабины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 14 апреля умер шестилетний мальчик из приемной семьи. Новые родственники не знали, что у ребенка был сахарный диабет, рассказала приемная мать погибшего и соседи семьи. Мальчика госпитализировали 13 апреля в состоянии гипогликемической комы, после чего он скончался в больнице. «Он сознание потерял, я вызвала скорую. Он дышал, даже ручками шевелил, когда приехали врачи. Они сказали, что это сахарный диабет, я первый раз об этом услышала», — рассказала приемная мама мальчика Е1.RU. По ее словам, ребенок был изначально очень слабым, а в медицинской карте значилось множество заболеваний. Она отметила, что у мальчика случались психические припадки: он начинал кричать, падал на пол, тряс руками и ногами и просил пить, если ему что-то не нравилось. По словам женщины, успокоить его никак не получалось. Несмотря на проблемы со здоровьем, мать уверяет, что любила ребенка и пыталась вылечить его от всех болезней, однако соседи обвиняют семью в недостаточном уходе за мальчиком. «Мать с отцом злоупотребляли алкоголем, а ребенка часто оставляли одного дома. Мальчика наказывали едой, он был очень замкнутый», — рассказала порталу соседка семьи Ольга. Еще одна соседка заявила, что ребенка однажды привели в садик со множественными ранами — его голова была в порезах, а приемная мать мальчика заявила, что травмы появились из-за рухнувшей двери душевой кабины. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.