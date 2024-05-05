В Свердловской области осталось подключить четыре муниципалитета

06 мая 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Специалисты из соседних регионов помогают в восстановлении электроэнергии Фото: telegram-канал «Россети Урал» новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Свердловской области аварийно-восстановительные работы продолжаются в четырех муниципалитетах: Первоуральске, Дегтярске, Ревде и Полевском. Без света остаются 4,5 тысячи человек, но и им к вечеру обещают вернуть электричество. Такие прогнозы дали две ведущие ресурсоснабжающие компании — «Россети Урала» и «Облкоммунэнерго» (ОКЭ). «На 00:00 часов 6 мая без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тысячи человек. На 08:00 эта цифра зафиксирована на уровне 4,5 тысячи человек. Восстановительные работы продолжаются в Дегтярске, Ревде, поселках Курганово (Полевской ГО), Кунгурка (Ревдинский ГО) и коттеджных поселках в Новоалексеевском (Первоуральский ГО). Они будут завершены в течение сегодняшнего дня», — рассказали в «Россетях». В Дегтярске и Ревде, которые пострадали от снегопадов больше всего, восстановительные работы идут поэтапно. Осложняют ситуацию нечищенные дороги, по которым спецтехнике сложно проехать. Машины буквально вязнут в грунте и снегу. Над устранением аварий трудятся 459 человек и 124 единицы спецтехники. На объекты энергосети упали почти две тысячи деревьев — полторы тысячи из них уже убрали, еще в 282 случаях провода оказались оборванными — 201 обрыв уже устранили. В «Облкоммунэнерго» добавили, что в своей зоне ответственности восстановили энергоснабжение более 21 тысячи человек из 22. Таким образом, энергетикам осталось запитать чуть больше тысячи потребителей. В работу вернули 164 трансформатора из 204 поврежденных, запустили 22 воздушных линии из 26. «В Первоуральском ГО возобновлено энергоснабжение всех поселков кроме поселка Перескачка, где сейчас 15 сотрудников компании восстанавливают воздушные линии электропередачи. Также продолжается восстановление энергоснабжения отдельных домов по линиям 0,4 кВ в самом городе Первоуральске. Идет подключение СНТ в пригородах Первоуральска», — рассказали в компании. В Полевском включили поселки Станционный-Полевской и Зареку, продолжаются работы в Зюзельском, селах Косой брод и Мраморское, в коттеджном поселке «Царское село». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области аварийно-восстановительные работы продолжаются в четырех муниципалитетах: Первоуральске, Дегтярске, Ревде и Полевском. Без света остаются 4,5 тысячи человек, но и им к вечеру обещают вернуть электричество. Такие прогнозы дали две ведущие ресурсоснабжающие компании — «Россети Урала» и «Облкоммунэнерго» (ОКЭ). «На 00:00 часов 6 мая без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тысячи человек. На 08:00 эта цифра зафиксирована на уровне 4,5 тысячи человек. Восстановительные работы продолжаются в Дегтярске, Ревде, поселках Курганово (Полевской ГО), Кунгурка (Ревдинский ГО) и коттеджных поселках в Новоалексеевском (Первоуральский ГО). Они будут завершены в течение сегодняшнего дня», — рассказали в «Россетях». В Дегтярске и Ревде, которые пострадали от снегопадов больше всего, восстановительные работы идут поэтапно. Осложняют ситуацию нечищенные дороги, по которым спецтехнике сложно проехать. Машины буквально вязнут в грунте и снегу. Над устранением аварий трудятся 459 человек и 124 единицы спецтехники. На объекты энергосети упали почти две тысячи деревьев — полторы тысячи из них уже убрали, еще в 282 случаях провода оказались оборванными — 201 обрыв уже устранили. В «Облкоммунэнерго» добавили, что в своей зоне ответственности восстановили энергоснабжение более 21 тысячи человек из 22. Таким образом, энергетикам осталось запитать чуть больше тысячи потребителей. В работу вернули 164 трансформатора из 204 поврежденных, запустили 22 воздушных линии из 26. «В Первоуральском ГО возобновлено энергоснабжение всех поселков кроме поселка Перескачка, где сейчас 15 сотрудников компании восстанавливают воздушные линии электропередачи. Также продолжается восстановление энергоснабжения отдельных домов по линиям 0,4 кВ в самом городе Первоуральске. Идет подключение СНТ в пригородах Первоуральска», — рассказали в компании. В Полевском включили поселки Станционный-Полевской и Зареку, продолжаются работы в Зюзельском, селах Косой брод и Мраморское, в коттеджном поселке «Царское село».