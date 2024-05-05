05 мая 2024

В Екатеринбурге за выходные выпала месячная норма снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета олимпийского огня. Часть 2. Екатеринбург, уборка снега, чистка улиц
В выходные в чистке улиц приняли участие 885 рабочих Фото:
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В Екатеринбурге за минувшие выходные выпало 96% месячной нормы снега — на город обрушилось 47 миллиметров осадков. Коммунальщики вывезли около 2,5 тысячи тонн снега, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов на совещании по уборке уральской столицы.

«За прошедшие выходные на город обрушилась почти месячная норма осадков — 47 миллиметров осадков (при норме — 49 миллиметров). Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. В одном Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо — оперативно вышли на очистку снега и уборку опавших ветвей», — передает мэрия слова Бубнова.

За прошедшие выходные в чистке приняли участие 885 рабочих и 488 единиц спецтехники. На уборку города 6 мая вывели 379 рабочих и 151 единицу спецтехники. «Работы должны пройти быстро, поскольку уже в четверг Екатеринбург отметит День Победы», — отметил вице-мэр.

На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества остались сотни свердловчан. Непогода продолжается. Актуальная информация находится — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге за минувшие выходные выпало 96% месячной нормы снега — на город обрушилось 47 миллиметров осадков. Коммунальщики вывезли около 2,5 тысячи тонн снега, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов на совещании по уборке уральской столицы. «За прошедшие выходные на город обрушилась почти месячная норма осадков — 47 миллиметров осадков (при норме — 49 миллиметров). Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. В одном Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо — оперативно вышли на очистку снега и уборку опавших ветвей», — передает мэрия слова Бубнова. За прошедшие выходные в чистке приняли участие 885 рабочих и 488 единиц спецтехники. На уборку города 6 мая вывели 379 рабочих и 151 единицу спецтехники. «Работы должны пройти быстро, поскольку уже в четверг Екатеринбург отметит День Победы», — отметил вице-мэр. На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества остались сотни свердловчан. Непогода продолжается. Актуальная информация находится — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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