В Екатеринбурге за выходные выпала месячная норма снега

В Екатеринбурге за минувшие выходные выпало 96% месячной нормы снега — на город обрушилось 47 миллиметров осадков. Коммунальщики вывезли около 2,5 тысячи тонн снега, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов на совещании по уборке уральской столицы.
«За прошедшие выходные на город обрушилась почти месячная норма осадков — 47 миллиметров осадков (при норме — 49 миллиметров). Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. В одном Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо — оперативно вышли на очистку снега и уборку опавших ветвей», — передает мэрия слова Бубнова.
За прошедшие выходные в чистке приняли участие 885 рабочих и 488 единиц спецтехники. На уборку города 6 мая вывели 379 рабочих и 151 единицу спецтехники. «Работы должны пройти быстро, поскольку уже в четверг Екатеринбург отметит День Победы», — отметил вице-мэр.
На Среднем Урале ночью 4 мая прошли мощные снегопады и ледяной дождь, из-за чего без электричества остались сотни свердловчан. Непогода продолжается. Актуальная информация находится — в отдельном сюжете URA.RU.
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