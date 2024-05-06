Мэр из ХМАО пообещал восстановить за лето все детские площадки

Мэр Нягани Ямашев пообещал восстановить за лето все детские площадки

Спецкомиссия проверит все детские площадки в городе до 15 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нягани (ХМАО) 144 детские площадки будут проверены до 15 мая. Глава города Иван Ямашев сообщил, что все выявленные недостатки будут устранены за летний сезон.

«На территории Нягани 144 площадки. Для комиссионного обследования всех объектов потребуется несколько дней — осмотры будут продолжаться до 15 мая. Все выявленные недостатки включат в перечень работ на летний период», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Мэр добавил, что проверки уже начались. Жители города также могут сообщить о поломке на детской площадке управляющую кампанию или Управление городского хозяйства.

В Югорске (ХМАО) все детские площадки перешли в ведение городских властей. Такое решение ранее вынес районный суд. Администрация города исключила 25 объектов из муниципального реестра из-за того, что они якобы принадлежат жильцам многоквартирных домов. После судебного разбирательства площадки вернулись на содержание югорских властей.