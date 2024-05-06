Суд в Челябинске просят признать без вести отсутствующим экс-депутата Госдумы. Видео

07 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Вопрос о признании Вадима Белоусова без вести отсутствующим решается в Калининском суде Челябинска Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» В Калининском райсуде Челябинска решается вопрос о признании без вести отсутствующим экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, объявленного в розыск после приговора по обвинению в коррупции. Об этом 7 мая заявил URA.RU адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы холдинга «Макфа». Свое заявление адвокат сделал перед очередным заседанием суда, где решается вопрос о национализации холдинга. «Мы хотим поставить вопрос, чтобы Белоусову был назначен адвокат в этом процессе (в процессе по изъятию активов „Макфы“). У него были адвокаты в уголовном процессе, но полномочий вести дело здесь у нас сейчас уже нет. И некому выдать доверенность от его имени, потому что не назначен опекун, потому что процесс о признании его без вести отсутствующим пока находится в Калининском суде города Челябинска», — сообщил журналистам Плахотнюк. По его словам, при отсутствии ответчика, когда его местонахождение неизвестно, суд обязан назначить ему представителя. Плахотнюк хочет вернуться к этому вопросу, «чтобы права всех участников процессов были соблюдены. И решение было стабильным, какое бы оно ни было». Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову Мосгорсуд признал виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела были возвращены в Мосгорсуд, который с 26 февраля начал рассматривать дело заново и в ином составе. При этом исполнительные производства в отношении Белоусова не были отменены, а сам он остался в тогда еще федеральном розыске. Его адвокат пояснил URA.RU, что родственники депутата подали заявление о его бесследном исчезновении. Соответственно, силовики продолжали поиски и после отмены приговора, а затем объявили Белоусова и в международный розыск. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском райсуде Челябинска решается вопрос о признании без вести отсутствующим экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, объявленного в розыск после приговора по обвинению в коррупции. Об этом 7 мая заявил URA.RU адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы холдинга «Макфа». Свое заявление адвокат сделал перед очередным заседанием суда, где решается вопрос о национализации холдинга. «Мы хотим поставить вопрос, чтобы Белоусову был назначен адвокат в этом процессе (в процессе по изъятию активов „Макфы“). У него были адвокаты в уголовном процессе, но полномочий вести дело здесь у нас сейчас уже нет. И некому выдать доверенность от его имени, потому что не назначен опекун, потому что процесс о признании его без вести отсутствующим пока находится в Калининском суде города Челябинска», — сообщил журналистам Плахотнюк. По его словам, при отсутствии ответчика, когда его местонахождение неизвестно, суд обязан назначить ему представителя. Плахотнюк хочет вернуться к этому вопросу, «чтобы права всех участников процессов были соблюдены. И решение было стабильным, какое бы оно ни было». Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову Мосгорсуд признал виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела были возвращены в Мосгорсуд, который с 26 февраля начал рассматривать дело заново и в ином составе. При этом исполнительные производства в отношении Белоусова не были отменены, а сам он остался в тогда еще федеральном розыске. Его адвокат пояснил URA.RU, что родственники депутата подали заявление о его бесследном исчезновении. Соответственно, силовики продолжали поиски и после отмены приговора, а затем объявили Белоусова и в международный розыск. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.