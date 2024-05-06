Полицейские ХМАО нашли оригинальный способ совместить службу и акцию «Бессмертный полк». Сотрудники разместили на служебных машинах и форме фотографии своих родственников участников Великой Отечественной войны, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД.
«Одни герои сражались на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи ковали победу своим трудом в тылу. Полицейские бережно хранят историческую память о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом», — сообщили в управлении.
Акция продлится до окончания майских праздников. Совместить службу и «Бессмертный полк» было решением окружного руководства МВД.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.
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