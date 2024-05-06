Полицейские ХМАО совместили службу и акцию «Бессмертный полк». Видео

07 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Полиция разместила фото ветеранов ВОВ на машинах и форме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полицейские ХМАО нашли оригинальный способ совместить службу и акцию «Бессмертный полк». Сотрудники разместили на служебных машинах и форме фотографии своих родственников участников Великой Отечественной войны, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД. «Одни герои сражались на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи ковали победу своим трудом в тылу. Полицейские бережно хранят историческую память о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом», — сообщили в управлении. Акция продлится до окончания майских праздников. Совместить службу и «Бессмертный полк» было решением окружного руководства МВД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские ХМАО нашли оригинальный способ совместить службу и акцию «Бессмертный полк». Сотрудники разместили на служебных машинах и форме фотографии своих родственников участников Великой Отечественной войны, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД. «Одни герои сражались на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи ковали победу своим трудом в тылу. Полицейские бережно хранят историческую память о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом», — сообщили в управлении. Акция продлится до окончания майских праздников. Совместить службу и «Бессмертный полк» было решением окружного руководства МВД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.