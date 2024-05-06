06 мая 2024

Полицейские ХМАО совместили службу и акцию «Бессмертный полк». Видео

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Прощание с убитым полицейским. Сургут, полицейская машина, полиция
Полиция разместила фото ветеранов ВОВ на машинах и форме Фото:

Полицейские ХМАО нашли оригинальный способ совместить службу и акцию «Бессмертный полк». Сотрудники разместили на служебных машинах и форме фотографии своих родственников участников Великой Отечественной войны, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД.

«Одни герои сражались на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи ковали победу своим трудом в тылу. Полицейские бережно хранят историческую память о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом», — сообщили в управлении.

Акция продлится до окончания майских праздников. Совместить службу и «Бессмертный полк» было решением окружного руководства МВД.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.

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Полицейские ХМАО нашли оригинальный способ совместить службу и акцию «Бессмертный полк». Сотрудники разместили на служебных машинах и форме фотографии своих родственников участников Великой Отечественной войны, сообщили URA.RU в окружном управлении МВД. «Одни герои сражались на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи ковали победу своим трудом в тылу. Полицейские бережно хранят историческую память о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом», — сообщили в управлении. Акция продлится до окончания майских праздников. Совместить службу и «Бессмертный полк» было решением окружного руководства МВД. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут путешествовать бесплатно. Льготное предложение распространяется на воздушные, водные и автомобильные перевозки между населенными пунктами региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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