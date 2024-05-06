В Челябинске с июня запустят прямой поезд до Калининграда

В Челябинске с июня запустят сезонные прямые поезда до Калининграда. Рейсы будут курсировать по сентябрь, сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог.
«Калининград и Челябинск свяжет прямой поезд. Сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск будет курсировать с июня по сентябрь», — сообщили в пресс-службе.
Из Челябинска составы будут отправляться по четвергам, в 22:27. Из Калининграда — по понедельникам в 9:27 по местному времени. Эти российские транзитные поезда следуют через Литву с квотой мест (не более 300 человек в составе), а также без права посадки и высадки пассажиров на территории чужого государства.
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