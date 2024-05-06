06 мая 2024

В Челябинске с июня запустят прямой поезд до Калининграда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, трафик, полиция, пассажиры, внутренний туризм, ржд, туризм, железная дорога
Рейсы в Калининград из Челябинска запустят в июне Фото:

В Челябинске с июня запустят сезонные прямые поезда до Калининграда. Рейсы будут курсировать по сентябрь, сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог.

«Калининград и Челябинск свяжет прямой поезд. Сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск будет курсировать с июня по сентябрь», — сообщили в пресс-службе.

Из Челябинска составы будут отправляться по четвергам, в 22:27. Из Калининграда — по понедельникам в 9:27 по местному времени. Эти российские транзитные поезда следуют через Литву с квотой мест (не более 300 человек в составе), а также без права посадки и высадки пассажиров на территории чужого государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с июня запустят сезонные прямые поезда до Калининграда. Рейсы будут курсировать по сентябрь, сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог. «Калининград и Челябинск свяжет прямой поезд. Сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск будет курсировать с июня по сентябрь», — сообщили в пресс-службе. Из Челябинска составы будут отправляться по четвергам, в 22:27. Из Калининграда — по понедельникам в 9:27 по местному времени. Эти российские транзитные поезда следуют через Литву с квотой мест (не более 300 человек в составе), а также без права посадки и высадки пассажиров на территории чужого государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...