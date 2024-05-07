На пост спикера гордумы Челябинска прочат главу района

07 мая 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сергея Антипова (в центре) рассматривают как преемника Андрея Шмидта (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Глава Курчатовского района Сергей Антипов рассматривается «Единой Россией» как возможный спикер гордумы Челябинска после сентябрьских выборов. Об этом сообщил 7 мая источник URA.RU в партийных кругах. «Помимо действующего председателя думы Андрея Шмидта обсуждались также кандидатуры депутатов Владимира Горнова и Кирилла Матвеева. Кроме того, не исключался вариант участия в праймериз с дальнейшим переходом в думу и избранием спикером главы комитета заксобрания области Сергея Буякова. Он подаст заявление в самое ближайшее время. Однако фаворитом пока выглядит Антипов — глава района с огромным опытом административной работы», — пояснил инсайдер. Участие Антипова в праймериз объясняется тем, что он практически достиг предельного для муниципальной службы возраста в 65 лет. Однако выборные должности для него вполне доступны. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Курчатовского района Сергей Антипов рассматривается «Единой Россией» как возможный спикер гордумы Челябинска после сентябрьских выборов. Об этом сообщил 7 мая источник URA.RU в партийных кругах. «Помимо действующего председателя думы Андрея Шмидта обсуждались также кандидатуры депутатов Владимира Горнова и Кирилла Матвеева. Кроме того, не исключался вариант участия в праймериз с дальнейшим переходом в думу и избранием спикером главы комитета заксобрания области Сергея Буякова. Он подаст заявление в самое ближайшее время. Однако фаворитом пока выглядит Антипов — глава района с огромным опытом административной работы», — пояснил инсайдер. Участие Антипова в праймериз объясняется тем, что он практически достиг предельного для муниципальной службы возраста в 65 лет. Однако выборные должности для него вполне доступны. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. Срок приема документов на праймериз ЕР в городскую думу Челябинска продлен до 8 мая, итоги подведут 29 мая. Жителям Челябинска 8 сентября предстоит избрать 37 депутатов гордумы — 25 по округам и 12 по партийным спискам.