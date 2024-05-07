С фирмы-банкрота депутата гордумы Челябинска Олега Иванова сняли аресты

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего фирмы-банкрота «Альфастрой» Ирины Дубаревой о снятии с компании обеспечительных мер. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сама компания принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, который сейчас находится в СИЗО.
«Ходатайство конкурсного управляющего Дубаревой Ирины Валерьевны об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры», — говорится в решении суда. В решении сказано, что суд учел заявления Дубаревой о том, что снятие ареста необходимо для того, чтобы внести активы в конкурсную массу для последующей продажи и расчетов с кредиторами.
Еще до введения процедуры банкротства по требованию суда арест был наложен на движимое и недвижимое имущество «Альфастроя». ГИБДД и Росреестру запретили регистрировать любые действия с этим имуществом. Теперь этот запрет снят, но продажа активов будет проходить под контролем конкурсного управляющего.
Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долга перед налоговиками на сумму свыше 825 млн рублей. В число кредиторов также вошло министерство строительства региона. Сам Иванов также объявлен финансово несостоятельным из-за долгов «Альфастроя». Его адвокаты со СМИ не общаются.
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