С фирмы-банкрота депутата гордумы Челябинска Олега Иванова сняли аресты

07 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

С компании «Альфастрой» Олега Иванова сняты обеспечительные меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего фирмы-банкрота «Альфастрой» Ирины Дубаревой о снятии с компании обеспечительных мер. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сама компания принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, который сейчас находится в СИЗО. «Ходатайство конкурсного управляющего Дубаревой Ирины Валерьевны об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры», — говорится в решении суда. В решении сказано, что суд учел заявления Дубаревой о том, что снятие ареста необходимо для того, чтобы внести активы в конкурсную массу для последующей продажи и расчетов с кредиторами. Еще до введения процедуры банкротства по требованию суда арест был наложен на движимое и недвижимое имущество «Альфастроя». ГИБДД и Росреестру запретили регистрировать любые действия с этим имуществом. Теперь этот запрет снят, но продажа активов будет проходить под контролем конкурсного управляющего. Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долга перед налоговиками на сумму свыше 825 млн рублей. В число кредиторов также вошло министерство строительства региона. Сам Иванов также объявлен финансово несостоятельным из-за долгов «Альфастроя». Его адвокаты со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего фирмы-банкрота «Альфастрой» Ирины Дубаревой о снятии с компании обеспечительных мер. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сама компания принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, который сейчас находится в СИЗО. «Ходатайство конкурсного управляющего Дубаревой Ирины Валерьевны об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры», — говорится в решении суда. В решении сказано, что суд учел заявления Дубаревой о том, что снятие ареста необходимо для того, чтобы внести активы в конкурсную массу для последующей продажи и расчетов с кредиторами. Еще до введения процедуры банкротства по требованию суда арест был наложен на движимое и недвижимое имущество «Альфастроя». ГИБДД и Росреестру запретили регистрировать любые действия с этим имуществом. Теперь этот запрет снят, но продажа активов будет проходить под контролем конкурсного управляющего. Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долга перед налоговиками на сумму свыше 825 млн рублей. В число кредиторов также вошло министерство строительства региона. Сам Иванов также объявлен финансово несостоятельным из-за долгов «Альфастроя». Его адвокаты со СМИ не общаются.