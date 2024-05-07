Бастрыкин взял на контроль случай с травмированием юной пермячки в агродеревне

Мать девочки направила жалобу БастрыкинуФото: Следственный комитет РФ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование причин происшествия в Пермском крае, когда девочка сломала позвоночник в агродеревне в Ленске. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК.
«Председатель Следственного комитета ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина по вопросу травмирования девочки в агродеревне „Степаново Городище“ в селе Ленск. Пострадавшая в сентябре 2023 года получила там перелом позвоночника, к ответственности за это никого не привлекли», — говорится в сообщении представителей СК РФ.
Девочка зашла в одно из зданий и упала в открытый погреб глубиной около двух метров. Ее мама обратилась с жалобой в приемную Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте», отметили представители ведомства.
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование причин происшествия в Пермском крае, когда девочка сломала позвоночник в агродеревне в Ленске. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК. «Председатель Следственного комитета ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина по вопросу травмирования девочки в агродеревне „Степаново Городище“ в селе Ленск. Пострадавшая в сентябре 2023 года получила там перелом позвоночника, к ответственности за это никого не привлекли», — говорится в сообщении представителей СК РФ. Девочка зашла в одно из зданий и упала в открытый погреб глубиной около двух метров. Ее мама обратилась с жалобой в приемную Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте», отметили представители ведомства.