07 мая 2024

Бастрыкин взял на контроль случай с травмированием юной пермячки в агродеревне

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Мать девочки направила жалобу Бастрыкину Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование причин происшествия в Пермском крае, когда девочка сломала позвоночник в агродеревне в Ленске. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК.

«Председатель Следственного комитета ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина по вопросу травмирования девочки в агродеревне „Степаново Городище“ в селе Ленск. Пострадавшая в сентябре 2023 года получила там перелом позвоночника, к ответственности за это никого не привлекли», — говорится в сообщении представителей СК РФ.

Девочка зашла в одно из зданий и упала в открытый погреб глубиной около двух метров. Ее мама обратилась с жалобой в приемную Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте», отметили представители ведомства.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование причин происшествия в Пермском крае, когда девочка сломала позвоночник в агродеревне в Ленске. Информация об этом опубликована в telegram-канале СК. «Председатель Следственного комитета ждет доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина по вопросу травмирования девочки в агродеревне „Степаново Городище“ в селе Ленск. Пострадавшая в сентябре 2023 года получила там перелом позвоночника, к ответственности за это никого не привлекли», — говорится в сообщении представителей СК РФ. Девочка зашла в одно из зданий и упала в открытый погреб глубиной около двух метров. Ее мама обратилась с жалобой в приемную Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте», отметили представители ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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