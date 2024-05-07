Металлургический райсуд Челябинска осудил местного нелегального оружейника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили 10 с половиной лет колонии.
«Суд признал виновным жителя региона, причастного к незаконным изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, хранению огнестрельного оружия, его основных частей, а также сбыту боеприпасов. Он приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Оружейника задержали в марте 2023 года. В его доме нашли компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра, а также основные части огнестрельного оружия. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным органом ГУ МВД по региону были возбуждены и расследованы уголовные дела.
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