07 мая 2024

В Челябинске осудили нелегального оружейника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину признали виновным и отправили в колонию Фото:

Металлургический райсуд Челябинска осудил местного нелегального оружейника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили 10 с половиной лет колонии.

«Суд признал виновным жителя региона, причастного к незаконным изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, хранению огнестрельного оружия, его основных частей, а также сбыту боеприпасов. Он приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Оружейника задержали в марте 2023 года. В его доме нашли компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра, а также основные части огнестрельного оружия. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным органом ГУ МВД по региону были возбуждены и расследованы уголовные дела.

У мужчины в доме нашли арсенал оружия
У мужчины в доме нашли арсенал оружия
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Металлургический райсуд Челябинска осудил местного нелегального оружейника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили 10 с половиной лет колонии. «Суд признал виновным жителя региона, причастного к незаконным изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, хранению огнестрельного оружия, его основных частей, а также сбыту боеприпасов. Он приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Оружейника задержали в марте 2023 года. В его доме нашли компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра, а также основные части огнестрельного оружия. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным органом ГУ МВД по региону были возбуждены и расследованы уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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