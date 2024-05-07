Происшествия Криминал В Челябинске осудили нелегального оружейника. Фото 08 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 + Мужчину признали виновным и отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Металлургический райсуд Челябинска осудил местного нелегального оружейника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили 10 с половиной лет колонии. «Суд признал виновным жителя региона, причастного к незаконным изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, хранению огнестрельного оружия, его основных частей, а также сбыту боеприпасов. Он приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Оружейника задержали в марте 2023 года. В его доме нашли компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра, а также основные части огнестрельного оружия. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным органом ГУ МВД по региону были возбуждены и расследованы уголовные дела. У мужчины в доме нашли арсенал оружия Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Металлургический райсуд Челябинска осудил местного нелегального оружейника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания ему назначили 10 с половиной лет колонии. «Суд признал виновным жителя региона, причастного к незаконным изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, хранению огнестрельного оружия, его основных частей, а также сбыту боеприпасов. Он приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Оружейника задержали в марте 2023 года. В его доме нашли компоненты самодельного взрывного устройства, пистолет с признаками переделки, боеприпасы различного калибра, а также основные части огнестрельного оружия. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным органом ГУ МВД по региону были возбуждены и расследованы уголовные дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям