В Перми задержали двух участников банды, избивавшей прохожих

08 мая 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Третий участник банды еще на свободе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми задержали мужчин, которые избивали прохожих на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «3 мая 2024 года поступили заявления двоих граждан о нанесении им побоев тремя неизвестными в ходе обоюдной драки в районе ул. Белинского. Личности злоумышленников установлены. Двое из них задержаны», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что эта же банда избила еще одного мужчину у магазина на улице Героев Хасана. Но заявлений о том, что они напали на 14-летнего подростка, в полицию не поступали. По этому факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщило, что прокуратура Пермского края завела уголовное дело на банду неизвестных, которые избивают прохожих на улице. По словам матери одно из пострадавших, после нападения ее сын проходит лечение в больнице с сотрясением мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми задержали мужчин, которые избивали прохожих на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «3 мая 2024 года поступили заявления двоих граждан о нанесении им побоев тремя неизвестными в ходе обоюдной драки в районе ул. Белинского. Личности злоумышленников установлены. Двое из них задержаны», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что эта же банда избила еще одного мужчину у магазина на улице Героев Хасана. Но заявлений о том, что они напали на 14-летнего подростка, в полицию не поступали. По этому факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщило, что прокуратура Пермского края завела уголовное дело на банду неизвестных, которые избивают прохожих на улице. По словам матери одно из пострадавших, после нападения ее сын проходит лечение в больнице с сотрясением мозга.