07 мая 2024

Политэлита Нижневартовска возложила цветы к мемориалу в парке Победы. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, возложение цветов, цветы, память, мемориал
В Нижневартовском парке Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне Фото:

В Нижневартовском парке Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Помимо политэлиты города, в мероприятии принял участие спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Первыми к мемориалу возложили цветы спикер окружной думы Борис Хохряков, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, председатель думы города Алексей Сатинов и заместители главы города. Также в церемонии приняли участие депутаты думы Нижневартовска и Тюменской области, а также общественные деятели», — передает журналист агентства.

После возложения цветов, всех гостей мероприятия пригласили в актовый зал ДК «Октябрь» на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Почетными гостями мероприятия выступили ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

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В Нижневартовском парке Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Помимо политэлиты города, в мероприятии принял участие спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Первыми к мемориалу возложили цветы спикер окружной думы Борис Хохряков, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, председатель думы города Алексей Сатинов и заместители главы города. Также в церемонии приняли участие депутаты думы Нижневартовска и Тюменской области, а также общественные деятели», — передает журналист агентства. После возложения цветов, всех гостей мероприятия пригласили в актовый зал ДК «Октябрь» на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Почетными гостями мероприятия выступили ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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