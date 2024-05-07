В Нижневартовском парке Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Помимо политэлиты города, в мероприятии принял участие спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Первыми к мемориалу возложили цветы спикер окружной думы Борис Хохряков, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, председатель думы города Алексей Сатинов и заместители главы города. Также в церемонии приняли участие депутаты думы Нижневартовска и Тюменской области, а также общественные деятели», — передает журналист агентства.
После возложения цветов, всех гостей мероприятия пригласили в актовый зал ДК «Октябрь» на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Почетными гостями мероприятия выступили ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
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