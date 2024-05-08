В Челябинске силовые ведомства проверили в РЭО ГИБДД посетителей-мигрантов и четверых отвели в военкомат. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, получивших гражданство РФ бывших иностранцев поставили там на учет.
«При содействии госавтоинспекторов региона представители военных комиссариатов и 308 военные следователи проверили получивших гражданство уроженцев соседних государств. Контролировались лица, своевременно не явившиеся в военкоматы для постановки на воинский учет», — отметили в пресс-службе главка.
Проверка проходила в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. В ходе мероприятий за два часа было проверено более 30 человек, и выявлены те, кто не явился своевременно в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Согласно закону, новые граждане РФ должны встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта.
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