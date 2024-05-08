Мигрант, избивший в Магнитогорске подростка, попал под уголовное дело

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О результатах расследования доложат Александру Бастрыкину Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) возбудили уголовное дело против мигранта, избившего в школе 12-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СКР, доклад о предпринятых действиях будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину.

«Глава СКР Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении малолетнего в одной из школ города Магнитогорска. Будет представлен доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщили в СКР.

Инцидент произошел 2 мая, когда подросток попал в конфликт с одноклассниками и был избит. В результате мальчик был госпитализирован и ему потребовалась операция. По данным родителей пострадавшего, в классе образовалась этническая группа учеников, которые регулярно применяли насилие в отношении других детей.

По данным полиции, ребенка избили 2 мая. Вскоре после инцидента отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат.

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В Магнитогорске (Челябинская область) возбудили уголовное дело против мигранта, избившего в школе 12-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе СКР, доклад о предпринятых действиях будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину. «Глава СКР Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении малолетнего в одной из школ города Магнитогорска. Будет представлен доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщили в СКР. Инцидент произошел 2 мая, когда подросток попал в конфликт с одноклассниками и был избит. В результате мальчик был госпитализирован и ему потребовалась операция. По данным родителей пострадавшего, в классе образовалась этническая группа учеников, которые регулярно применяли насилие в отношении других детей. По данным полиции, ребенка избили 2 мая. Вскоре после инцидента отец и старший брат школьника-мигранта, который избил одноклассника в Магнитогорске (Челябинская область), получили повестки в военкомат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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