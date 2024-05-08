Новый директор финансовоемкого свердловского агентства устроил кадровую чистку

В свердловском Агентстве по привлечению инвестиций начались кадровые чистки

08 мая 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Илья Пачкай возглавил АИСО в конце января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственно областному министерству инвестиций), которое организует выставки и стенды для областного правительства, покинули несколько человек, в том числе главный бухгалтер. Их уход собеседники URA.RU связывают с кадровыми чистками, запущенными новым директором Ильей Пачкаем — протеже директора КРСУ Андрея Мисюры. «С главбухом Пачкай не нашел общий язык. Еще несколько специалистов ушли по той же причине», — поделился собеседник. Другой осведомленный источник транслирует иную версию — Пачкай якобы реорганизует структуру, чтобы усилить ее, и не все выдерживают новый темп работы. Усиливает, в том числе для выполнения возросшего объема задач от правительства, в том числе с открытием дополнительных ставок. Пачкай возглавил АИСО в конце января. До этого работал в Корпорации развития Среднего Урала заместителем генерального директора. Его называли консенсусной фигурой, которая устроила и курирующего замгубернатора Дмитрия Ионина, и главу мининвеста Вадима Третьякова. Причем последний лоббировал на эту должность своего человека, замдиректора АИСО Константина Тюкина. Прошлый директор Михаил Васильев перешел на работу в «Екатеринбург — ЭКСПО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО, подведомственно областному министерству инвестиций), которое организует выставки и стенды для областного правительства, покинули несколько человек, в том числе главный бухгалтер. Их уход собеседники URA.RU связывают с кадровыми чистками, запущенными новым директором Ильей Пачкаем — протеже директора КРСУ Андрея Мисюры. «С главбухом Пачкай не нашел общий язык. Еще несколько специалистов ушли по той же причине», — поделился собеседник. Другой осведомленный источник транслирует иную версию — Пачкай якобы реорганизует структуру, чтобы усилить ее, и не все выдерживают новый темп работы. Усиливает, в том числе для выполнения возросшего объема задач от правительства, в том числе с открытием дополнительных ставок. Пачкай возглавил АИСО в конце января. До этого работал в Корпорации развития Среднего Урала заместителем генерального директора. Его называли консенсусной фигурой, которая устроила и курирующего замгубернатора Дмитрия Ионина, и главу мининвеста Вадима Третьякова. Причем последний лоббировал на эту должность своего человека, замдиректора АИСО Константина Тюкина. Прошлый директор Михаил Васильев перешел на работу в «Екатеринбург — ЭКСПО».